Экс-гендиректора Антипинского НПЗ Лисовиченко задержали в Италии

Бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко задержали в Италии, сообщает 2 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Лисовиченко находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Российские правоохранительные органы о факте задержания уведомлены, готовится запрос для его экстрадиции», — цитирует агентство собеседника.



В июле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в мошенничестве с кредитами на три миллиарда долларов задержали бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.