Экс-гендиректора Антипинского НПЗ Лисовиченко задержали в Италии

Бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко задержали в Италии, сообщает 2 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Лисовиченко находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Российские правоохранительные органы о факте задержания уведомлены, готовится запрос для его экстрадиции», — цитирует агентство собеседника.
В июле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в мошенничестве с кредитами на три миллиарда долларов задержали бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Месяцем позже объявили в международный розыск бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.
В июне 2020 года по ходатайству МВД Тверской суд Москвы заочно арестовал Лисовиченко по делу о мошенничестве.
Антипинский нефтеперерабатывающий завод зарегистрирован в Тюмени, был запущен в 2004 году, его уставный капитал составляет 1,7 млрд рублей. По данным Forbes, в 2016 году он занял 43 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России с выручкой в 152,4 млрд рублей. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства.