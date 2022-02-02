СК раскрыл дело об убийстве, совершенном четверть века назад. Судить предлагают мертвеца

Тело 34-летней женщины нашли в августе 1996 года в коммунальной квартире в доходном доме купцов Гулиных на улице Чайковского. Её задушили. На теле, как стало известно «Фонтанке» 2 февраля, также нашли несколько колото-резаных ран. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». А через три года расследование было приостановлено из-за невозможности установить местонахождение подозреваемого.
Следствие вновь было возобновлено только в январе 2022 года. СК совместно с сотрудниками уголовного розыска главка была установлена причастность к убийству мужчины, который жил на той же улице, что и погибшая. На момент совершения преступления ему было 23 года.
По версии следствия, молодой человек, будучи в гостях у женщины, сначала несколько раз ударил хозяйку ножом, а потом задушил её.
Однако допросить подозреваемого уже невозможно — в 1997 году он умер в Гатчине.
Тем не менее с утвержденным обвинительным заключением 1 февраля дело было направлено в Дзержинский районный суд.