СК раскрыл дело об убийстве, совершенном четверть века назад. Судить предлагают мертвеца

Тело 34-летней женщины нашли в августе 1996 года в коммунальной квартире в доходном доме купцов Гулиных на улице Чайковского. Её задушили. На теле, как стало известно «Фонтанке» 2 февраля, также нашли несколько колото-резаных ран. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». А через три года расследование было приостановлено из-за невозможности установить местонахождение подозреваемого.



Следствие вновь было возобновлено только в январе 2022 года. СК совместно с сотрудниками уголовного розыска главка была установлена причастность к убийству мужчины, который жил на той же улице, что и погибшая. На момент совершения преступления ему было 23 года.

