Экс-главу фонда доверительного управления Магуту снова приговорили к колонии в Петербурге. От наказания спасло время

Красногвардейский райсуд Петербурга приговорил к двум годам колонии Платона Магуту — предпринимателя, признанного виновным в махинациях с инвестициями, переданными в доверительное управление. От наказания его освободили — вышел срок давности уголовного преследования, сообщает 2 февраля объединенная пресс-служба городских судов.



Одному потерпевшему Магута представился экспертом в сфере межбанковского обмена валюты по свободным ценам, заключил с ним в 2013 году договор доверительного управления капиталом и в целом получил чуть более 1,2 миллиона рублей. Такую же схему он провернул и с другими людьми, похитив более 2,2 и 4,9 миллиона рублей. Кроме того, под видом специалиста по инвестициям в финансовые продукты и будучи гендиректором «Фонда Магута», он обобрал еще несколько потерпевших — на 3,4 и 26 миллионов рублей.

