Экс-главу фонда доверительного управления Магуту снова приговорили к колонии в Петербурге. От наказания спасло время

Красногвардейский райсуд Петербурга приговорил к двум годам колонии Платона Магуту — предпринимателя, признанного виновным в махинациях с инвестициями, переданными в доверительное управление. От наказания его освободили — вышел срок давности уголовного преследования, сообщает 2 февраля объединенная пресс-служба городских судов.
Одному потерпевшему Магута представился экспертом в сфере межбанковского обмена валюты по свободным ценам, заключил с ним в 2013 году договор доверительного управления капиталом и в целом получил чуть более 1,2 миллиона рублей. Такую же схему он провернул и с другими людьми, похитив более 2,2 и 4,9 миллиона рублей. Кроме того, под видом специалиста по инвестициям в финансовые продукты и будучи гендиректором «Фонда Магута», он обобрал еще несколько потерпевших — на 3,4 и 26 миллионов рублей.
Средства Магута для инвестирования не направил — потратил сам. Впрочем, в этом он так и не признался: уверял, что все деньги перечислил в иностранные кредитные организации, а в 2015 году его счет почему-то заблокировали, и средства заморозились. Якобы после этого он сообщил клиентам, что их деньги на заблокированном счете, и большую часть денег вернул.
Суд критически оценил версию — доказательствами она не подтверждалась. Гражданские иски были признаны по праву, от наказания Магуту освободили.
Как писала «Фонтанка», в 2018 году Платона Магуту уже приговорили к пяти годам колонии за то же самое — махинации с частными инвестициями, переданными в доверительное управление.