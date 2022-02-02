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«Омикрон» из петербургского транспорта изгоняют не только пеной, но и туманом

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В разгар активности «омикрона» комитет по транспорту Петербурга показывает, какими способами городские перевозчики борются с вирусом.

«Все автобусы, троллейбусы и трамваи проходят тщательную санитарную обработку перед выходом в первый рейс. Ей предшествует автоматическая мойка, уборка кабин и салонов подвижного состава, включая промывку пола и подножек. Особое внимание уделяется дезинфекции поручней и сидений, дверей салонов и других поверхностей, которых касаются водитель и пассажиры», — сообщается 2 февраля в телеграм-канале комитета.

t.me/transportniytseh

Растворы берутся из тех, что рекомендованы Роспотребнадзором — обеззараживающие и безопасные для пассажиров.

Есть ещё один дополнительный метод обработки салонов — генераторы «холодного тумана».

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Комментарии (13)

07A
Завидую белой завистью тов., но смогу присоединится только завтра, в это же время, после 11.00 час.!
тов
Академия химической защиты»

Родина готовилась к отпору —

Сила воедино была слита.

Были нам нужны танки и моторы

И от газов прочная защита.

Славу воспевая мирному труду,

Армию надежно укрепляли —

В тридцать втором памятном году

Химзащиты академию создали.

Припев:

Академия химической защиты,

В ней законы многие открыты

О химических процессах, аппаратах,

О защите боевой солдата!

Тысячи военных инженеров

Бились за Отчизну в рядах первых,

В битвах умирали за свободу,

Верно Родине служили и народу.

В стенах академии ведется

Поиск неустанный новых свойств,

Что в бою когда-то применить придется

Для защиты наших войск.

Но многообразен труд ученых —

Мировым открытием отлиты

Нити золотистые капрона

В стенах академии защиты.

Припев.

Новые отряды офицеров

Наша академия дает —

На защиту войск их она нацелит

И в науку бережно ведет.

Вот она шагает, Химзащита!

С гордостью, товарищ, погляди:

Ордена на знамени, лентами увиты.

Ветераны наши впереди.
тов
Пусть не небо призвание наше

И на море о нас не поют,

Нам не надо профессии краше.

Это люди из песни поймут.

Мы — химики-военные —

Веселый и дружный народ.

И с песнею крылатою

Рота химзащиты идет.
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