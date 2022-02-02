«Омикрон» из петербургского транспорта изгоняют не только пеной, но и туманом

Академия химической защиты»



Родина готовилась к отпору —



Сила воедино была слита.



Были нам нужны танки и моторы



И от газов прочная защита.



Славу воспевая мирному труду,



Армию надежно укрепляли —



В тридцать втором памятном году



Химзащиты академию создали.



Припев:



Академия химической защиты,



В ней законы многие открыты



О химических процессах, аппаратах,



О защите боевой солдата!



Тысячи военных инженеров



Бились за Отчизну в рядах первых,



В битвах умирали за свободу,



Верно Родине служили и народу.



В стенах академии ведется



Поиск неустанный новых свойств,



Что в бою когда-то применить придется



Для защиты наших войск.



Но многообразен труд ученых —



Мировым открытием отлиты



Нити золотистые капрона



В стенах академии защиты.



Припев.



Новые отряды офицеров



Наша академия дает —



На защиту войск их она нацелит



И в науку бережно ведет.



Вот она шагает, Химзащита!



С гордостью, товарищ, погляди:



Ордена на знамени, лентами увиты.



Ветераны наши впереди.