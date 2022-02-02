«Омикрон» из петербургского транспорта изгоняют не только пеной, но и туманом

В разгар активности «омикрона» комитет по транспорту Петербурга показывает, какими способами городские перевозчики борются с вирусом.
«Все автобусы, троллейбусы и трамваи проходят тщательную санитарную обработку перед выходом в первый рейс. Ей предшествует автоматическая мойка, уборка кабин и салонов подвижного состава, включая промывку пола и подножек. Особое внимание уделяется дезинфекции поручней и сидений, дверей салонов и других поверхностей, которых касаются водитель и пассажиры», — сообщается 2 февраля в телеграм-канале комитета.
Растворы берутся из тех, что рекомендованы Роспотребнадзором — обеззараживающие и безопасные для пассажиров.
Есть ещё один дополнительный метод обработки салонов — генераторы «холодного тумана».