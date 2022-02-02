Два жителя Петергофа не поделили парковочное место у магазина. Проиграл размахивающий пистолетом

Звуки выстрелов на парковке магазина сети «Верный» на Парковой улице в Петергофе привлекли очевидцев накануне около половины шестого вечером.



Наряд полиции застал на месте одного из участников конфликта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 февраля. Мужчина сообщили, что он поспорил с водителем «Газели» из-за парковочного места. Оппонент вытащил пистолет и выстрелил в воздух. Но из-за привлекшего внимания окружающих шума, ему пришлось спешно покинуть парковку.



Через два часа после инцидента на Фронтовой улице в Стрельне полицейские задержали 39-летнего водителя компании, занимающейся транспортными перевозками. У него изъяли газовый пистолет «Добрыня». Ранее мужчина неоднократной привлекался за мелкое хулиганство и один раз за кражу.

