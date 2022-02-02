FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Два жителя Петергофа не поделили парковочное место у магазина. Проиграл размахивающий пистолетом

1
Печать

Звуки выстрелов на парковке магазина сети «Верный» на Парковой улице в Петергофе привлекли очевидцев накануне около половины шестого вечером.

Наряд полиции застал на месте одного из участников конфликта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 февраля. Мужчина сообщили, что он поспорил с водителем «Газели» из-за парковочного места. Оппонент вытащил пистолет и выстрелил в воздух. Но из-за привлекшего внимания окружающих шума, ему пришлось спешно покинуть парковку.

Через два часа после инцидента на Фронтовой улице в Стрельне полицейские задержали 39-летнего водителя компании, занимающейся транспортными перевозками. У него изъяли газовый пистолет «Добрыня». Ранее мужчина неоднократной привлекался за мелкое хулиганство и один раз за кражу.

После допроса в отделе полиции, его отпустили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний