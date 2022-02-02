Заместителем министра в Чили стала домработница с 15-летним стажем

Новый президент Чили Габриэль Борич 1 февраля назначил заместителей министров. Пост замминистра по делам женщин и гендерной справедливости займёт Лус Видаль Уирикео.
В её краткой биографии отмечается, что в течение 15 лет она работала в различных семьях в столичном регионе Чили в качестве помощницы по хозяйству.
Un honor poder contar con Luz. https://t.co/nztB8Yn9cW— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 1, 2022
«Мы приветствуем назначение нашей коллеги Лус Видаль, бывшей главы профсоюза, заместителем министра», — отметили в профсоюзе домработников (цитата по РИА Новости).