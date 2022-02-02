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Заместителем министра в Чили стала домработница с 15-летним стажем

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Новый президент Чили Габриэль Борич 1 февраля назначил заместителей министров. Пост замминистра по делам женщин и гендерной справедливости займёт Лус Видаль Уирикео.

В её краткой биографии отмечается, что в течение 15 лет она работала в различных семьях в столичном регионе Чили в качестве помощницы по хозяйству.

«Мы приветствуем назначение нашей коллеги Лус Видаль, бывшей главы профсоюза, заместителем министра», — отметили в профсоюзе домработников (цитата по РИА Новости).

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Комментарии (1)

X-кот
Ну вот новость так новость.. У нас охранники и прочая челядь уже давно становятся губернаторами, министрами и т.п. А уж у поваров какой карьерный рост!
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