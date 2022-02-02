Попова: Заболевших ковидом будет больше, но речи о локдауне нет

Речи о локдауне, карантине или каких-либо других чрезвычайных мерах по противодействию распространению COVID-19 в России сегодня не идёт. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью РИА Новости, опубликованном 2 февраля.



«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — заявила Попова.



По её словам, заболевших будет больше, но меры, которые надо в связи с этим принимать, уже понятны и отработаны.