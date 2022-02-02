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Попова: Заболевших ковидом будет больше, но речи о локдауне нет

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Речи о локдауне, карантине или каких-либо других чрезвычайных мерах по противодействию распространению COVID-19 в России сегодня не идёт. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью РИА Новости, опубликованном 2 февраля.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — заявила Попова.

По её словам, заболевших будет больше, но меры, которые надо в связи с этим принимать, уже понятны и отработаны.

«У нас сегодня есть очень серьёзное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон «122». Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — отметила чиновница.

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Комментарии (4)

Чёрт Опасный
Ты говоришь о вирусе, но ты делаешь это без уважения...
X-кот
Переводим: денег жалко, были ваши, стали наши. Своего мы вам не отдадим, чье бы оно не было.
Во всех странах локдауны подкреплены материально. А наши правители осознали - оставь еще разок наш народ без зарплаты - может стать как в Казахстане. Про телефон - это перл, конечно. Звоните автоответчику, особенно когда температура 40 и уже задыхаетесь. Ваш звонок очень важен для нас.
тов
"Ты говоришь мне о любви,
А разговор напрасно начат.
Слова я слушаю твои,
Но ничего они не значат".
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