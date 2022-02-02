Попова: Заболевших ковидом будет больше, но речи о локдауне нет

Речи о локдауне, карантине или каких-либо других чрезвычайных мерах по противодействию распространению COVID-19 в России сегодня не идёт. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью РИА Новости, опубликованном 2 февраля.
«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — заявила Попова.
По её словам, заболевших будет больше, но меры, которые надо в связи с этим принимать, уже понятны и отработаны.
«У нас сегодня есть очень серьёзное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон «122». Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — отметила чиновница.