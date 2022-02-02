«Дед, уходи». С тонущего краболова в Приморье до последнего момента пытались спасти старшего механика

В порту Зарубино Приморского края 2 февраля затонуло краболовное судно «Акванавт», один человек погиб.



Как сообщает Приморская транспортная прокуратура, по предварительным данным, в 9:12 по местному времени у причала порта «при выгрузке продукции судно получило резкий крен на левый борт и начало тонуть с дифферентом на нос». Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания.



Представитель компании-судовладельца рассказал ИА PrimaMedia, что краболов следовал с рейсового задания. По словам очевидцев, он уже прибыл в порт с серьёзным креном и во время выгрузки за несколько минут полностью ушёл под воду. Борясь за живучесть судна, погиб старший механик Игорь Сомин. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу. 14 членов экипажа были эвакуированы. По данным транспортной прокуратуры, на борту судна находится 18 тонн топлива. Выставлены боновые заграждения.

