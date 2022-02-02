FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Дед, уходи». С тонущего краболова в Приморье до последнего момента пытались спасти старшего механика

6
Печать

В порту Зарубино Приморского края 2 февраля затонуло краболовное судно «Акванавт», один человек погиб.

Как сообщает Приморская транспортная прокуратура, по предварительным данным, в 9:12 по местному времени у причала порта «при выгрузке продукции судно получило резкий крен на левый борт и начало тонуть с дифферентом на нос». Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Представитель компании-судовладельца рассказал ИА PrimaMedia, что краболов следовал с рейсового задания. По словам очевидцев, он уже прибыл в порт с серьёзным креном и во время выгрузки за несколько минут полностью ушёл под воду. Борясь за живучесть судна, погиб старший механик Игорь Сомин. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу. 14 членов экипажа были эвакуированы. По данным транспортной прокуратуры, на борту судна находится 18 тонн топлива. Выставлены боновые заграждения.

В соцсетях появились видео последних минут борьбы за тонущее судно. Члены экипажа пытались с помощью веревки вытащить из трюма Игоря Сомина, но тщетно. Слышны крики: «Дед, уходи!» Дедом на флоте называют старшего механика, так как раньше до этой должности дослуживались в немолодом возрасте, поясняют «Вести Приморье».

«На месте работают спасатели, водолазы. Компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего», — уточнили специалисты.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

261847251
Я конечно не специалист, но со стороны "борьба за живучесть" выглядела как спасение шмоток.
Brevnault
Ушел...
Wert
Да печальная судьба , моряку утонуть возле причала.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний