«Дед, уходи». С тонущего краболова в Приморье до последнего момента пытались спасти старшего механика

В порту Зарубино Приморского края 2 февраля затонуло краболовное судно «Акванавт», один человек погиб.
Как сообщает Приморская транспортная прокуратура, по предварительным данным, в 9:12 по местному времени у причала порта «при выгрузке продукции судно получило резкий крен на левый борт и начало тонуть с дифферентом на нос». Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
Представитель компании-судовладельца рассказал ИА PrimaMedia, что краболов следовал с рейсового задания. По словам очевидцев, он уже прибыл в порт с серьёзным креном и во время выгрузки за несколько минут полностью ушёл под воду. Борясь за живучесть судна, погиб старший механик Игорь Сомин. Капитан судна Евгений Омельченко с переохлаждением направлен в больницу. 14 членов экипажа были эвакуированы. По данным транспортной прокуратуры, на борту судна находится 18 тонн топлива. Выставлены боновые заграждения.
В соцсетях появились видео последних минут борьбы за тонущее судно. Члены экипажа пытались с помощью веревки вытащить из трюма Игоря Сомина, но тщетно. Слышны крики: «Дед, уходи!» Дедом на флоте называют старшего механика, так как раньше до этой должности дослуживались в немолодом возрасте, поясняют «Вести Приморье».
«На месте работают спасатели, водолазы. Компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего», — уточнили специалисты.