ТАСС: Привитых «Спутником V» россиян будут пускать на Бали

Туристы из России смогут с 4 февраля посещать остров Бали, если они сделали прививку «Спутником V». Об этом 2 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Джакарте.



По его словам, власти решили открыть курорт в пятницу, он будет «также доступен для россиян». Полная вакцинация — обязательное условие для въезда в страну. «Индонезия разрешает прибытие иностранцев, получивших обе дозы «Спутника V», — отметил источник.



Туристам, как и раньше, надо будет проходить карантин, но его срок сократили с 7 до 5 дней.

