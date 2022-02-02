ТАСС: Привитых «Спутником V» россиян будут пускать на Бали

Туристы из России смогут с 4 февраля посещать остров Бали, если они сделали прививку «Спутником V». Об этом 2 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Джакарте.
По его словам, власти решили открыть курорт в пятницу, он будет «также доступен для россиян». Полная вакцинация — обязательное условие для въезда в страну. «Индонезия разрешает прибытие иностранцев, получивших обе дозы «Спутника V», — отметил источник.
Туристам, как и раньше, надо будет проходить карантин, но его срок сократили с 7 до 5 дней.
Администрация уже выбрала несколько гостиниц и судов для временной изоляции въезжающих. Прибыть на остров из-за рубежа можно будет только воздушным путем, разрешения на перелёты получили три авиакомпании. Покидать остров и путешествовать по стране запрещено.
В середине октября 2021 года власти Индонезии открыли Бали для туристов из ряда государств, но в начале декабря снова ввели запрет. В этом году там планируется провести саммит «Группы двадцати» в очном формате.