Медики назвали типичные проявления «стелс-омикрона» и необычные симптомы «омикрона»

О проявлениях «омикрона» рассказал WPMI-TV американский врач Билл Адмайр, участник медицинского исследования. Некоторые его пациенты жаловались на симптоматику, характерную для расстройств желудочно-кишечного тракта. «С «омикроном» у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни и появляется больше симптомов», — цитирует медика РИА Новости 2 февраля.

У заразившихся «омикроном», по словам медиков, фиксируют необычные симптомы: тошноту, рвоту, боль в животе, потерю аппетита. Для «стелс-омикрона» характерны типичные кашель и потеря обоняния.

Подвид «омикрона» BA.2, или «стелс-омикрон», был выявлен в Алжире в январе. По словам сибирского врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук, главврача клинико-диагностической лаборатории Андрея Позднякова, его симптомы — кашель и потеря обоняния.



«Симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет — иммунизирован человек или нет», — отметил Поздняков в беседе с РИА Новости.



По его словам, в Дании, где фиксируется большой рост распространения «стелс-омикрона», с учетом высокого уровня вакцинации этот подвид не вызвал повышения детской заболеваемости и госпитализации в целом. «К нему отнеслись так же, как к «омикрону», и с сегодняшнего дня сняли все ковидные ограничения», — напомнил медик.



«По опыту Дании можно сказать, что при большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм «омикрона» больших проблем не вызывает», — резюмировал Поздняков.