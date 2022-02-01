«Так дело не пойдет». МИД РФ опубликовал текст послания Лаврова коллегам с Запада

Лавров назвал показательным тот факт, что «в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе представители Запада старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации».

«Вам хорошо известно, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ», — говорится в письме.

Министерство иностранных дел России опубликовало 1 февраля текст послания Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран. Обращение на тему неделимости безопасности было направлено в пятницу.

«Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого», — напомнил глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, западные страны при этом выдергивают из документов только нужные им позиции. Причину он видит в курсе на «безответственное расширение НАТО».

«Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности?» — сказал министр.

Лавров отметил, что обеспечение баланса интересов, закрепленного в документах саммитов в Стамбуле и Астане, требует внесения ясности в данный вопрос.

«Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени — ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства», — говорится в тексте.

Лавров выразил надежду, что страны ответят на послание «в национальном качестве», так как обязательства они взяли на себя не в составе блока.