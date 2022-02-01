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«Так дело не пойдет». МИД РФ опубликовал текст послания Лаврова коллегам с Запада

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Министерство иностранных дел России опубликовало 1 февраля текст послания Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран. Обращение на тему неделимости безопасности было направлено в пятницу.

«Вам хорошо известно, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ», — говорится в письме.

Лавров назвал показательным тот факт, что «в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе представители Запада старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации».

«Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого», — напомнил глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, западные страны при этом выдергивают из документов только нужные им позиции. Причину он видит в курсе на «безответственное расширение НАТО».

«Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности?» — сказал министр.

Лавров отметил, что обеспечение баланса интересов, закрепленного в документах саммитов в Стамбуле и Астане, требует внесения ясности в данный вопрос.

«Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени — ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства», — говорится в тексте.

Лавров выразил надежду, что страны ответят на послание «в национальном качестве», так как обязательства они взяли на себя не в составе блока.

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Комментарии (31)

dragvs
Путин сам лично создал проблему, которую теперь пытается "героически" решать. Не очень понятно зачем граждан РФ втягивают в эти разборки.

"А если Украина начнет операцию в Крыму? Нам что, воевать с блоком НАТО?". Вооруженный захват Крыма создал проблему Крыма для России теперь на годы вперед, это бомба замедленного действия, никто не знает и не может знать чем это в итоге закончится.
Danik
Они что там переотмечали ДР ЕБН?
Memory17
Культурные европейцы послали пересидента уже и устно, и письменно, болезный всё никак не успокоится.
Китайцы сразу дали пинка под зад в Казахстане и вежливые человечки моментально улетели обратно )
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