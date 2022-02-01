«Владычица морей» поможет Украине построить флот

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном рассказал, что Лондон поможет в развитии украинского военно-морского флота (ВМФ), сообщает 1 февраля РИА Новости.

«Я хочу сказать, что вопрос развитого и построенного военно-морского флота Украины — это вопрос поддержки со стороны Великобритании Украины, а именно постройки нашего флота. Я понимаю, что сегодня это не разблокирует и не защитит нас в Черном море и не разблокирует черноморское и азовское побережье. Но тем не менее это один из мощных шагов — независимый флот, который будет защищать наши берега, защищать нашу акваторию», — заявил Зеленский.