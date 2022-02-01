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«Владычица морей» поможет Украине построить флот

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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном рассказал, что Лондон поможет в развитии украинского военно-морского флота (ВМФ), сообщает 1 февраля РИА Новости.

«Я хочу сказать, что вопрос развитого и построенного военно-морского флота Украины — это вопрос поддержки со стороны Великобритании Украины, а именно постройки нашего флота. Я понимаю, что сегодня это не разблокирует и не защитит нас в Черном море и не разблокирует черноморское и азовское побережье. Но тем не менее это один из мощных шагов — независимый флот, который будет защищать наши берега, защищать нашу акваторию», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил Джонсона за готовность оказать Киеву помощь, отметив, что от переговоров по данному вопросу страны, наконец, перешли к практике. По его словам, договоренности также включают в себя постройку военно-морских баз.

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Комментарии (27)

265055770
Подарят очередное списанное надувное корыто.
So1nishko
Поможет? Поможет построить?? А зачем это Британии? Потопить то что у Украины из флота осталось - это да, думаю могут.
Cвифт
.... гораздо забавнее новость про увеличение армии на 100 тыс. и создании 20 бригад. ))) На профильных форумах украинских стоит вой, что сначала нужно одеть и обуть то, что есть, не говоря уже про выплаты з/п и то, что везде полные некоплекты .... про обеспечение их оружием тоже пишут, что его нет и оставшееся советское наследие размажут по создаваемому фантому.
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