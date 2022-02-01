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Рейсовый автобус и грузовик столкнулись под Петербургом

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Серьёзное ДТП произошло вечером 1 февраля в Гатчинском районе Ленобласти.

Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, около 19 часов на дороге Красное Село — Гатчина — Павловск, рядом с деревней Антелево, грузовик Scania столкнулся с пассажирским автобусом.

Грузовик, по данным издания, был пустым. Автобус выполнял рейс «Санкт-Петербург — Лукаши». Пострадал, по предварительной информации, только один человек — пассажир автобуса, его личность устанавливается. Его доставили в больницу Гатчины.

В соцсетях пишут, что пострадавший сидел на последнем ряду, ему зажало ноги. Он получил перелом и черепно-мозговую травму. «Там ещё мальчик пострадал, который хотел сесть на автобус. По словам сына, его сбил этот же автобус», — добавляют в комментариях в группе «Жители Пудомягского СП» «ВКонтакте».

Фото: Сергей / Жители Пудомягского СП

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