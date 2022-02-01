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Российских полицейских будут повышать, премировать и отправлять в отпуск по сертификату о вакцинации

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Сотрудники российской полиции будут получать премии и разрешение на отпуск за границей на основании наличия сертификата о вакцинации. Соответствующий документ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, пишет 1 февраля РИА Новости.

«Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв... 1.5. О размере разовых премий», — говорится в документе.

В документе отмечается, что мера принимается в том числе из-за того, что невакцинированные сотрудники не могут исполнять свои обязанности во время болезни. Решение было принято на фоне разбушевавшегося «омикрона».

Указано, что вакцинация будет также учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних и заграничных отпусках, даже после стабилизации коронавирусной обстановки.

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Комментарии (22)

Джеко
Такую вакцину, какая им нужна, еще не готова.
zelf
Один укол - одна звёздочка, два укола - вторая. Ну и так далее.
Денеб
Пусть опричников вакцинируют и сертифицируют.... Не жалко.....
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