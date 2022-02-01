Российских полицейских будут повышать, премировать и отправлять в отпуск по сертификату о вакцинации

Сотрудники российской полиции будут получать премии и разрешение на отпуск за границей на основании наличия сертификата о вакцинации. Соответствующий документ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, пишет 1 февраля РИА Новости.



«Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв... 1.5. О размере разовых премий», — говорится в документе.

