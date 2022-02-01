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Ягудин потребовал досрочно вернуть российским спортсменам флаг и гимн

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил с требованием разрешить сборной России использовать на Олимпиаде и чемпионатах мира национальную символику. Об этом он написал в своей петиции, опубликованной на сайте change.org.

«Я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт! На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости!» — говорится в тексте петиции.

Напомним, что вновь пользоваться национальными символами российским спортсменам можно будет с декабря 2022 года.

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Комментарии (13)

SlawaPiter
Военные без знаков различия, спортсмены без флага и гимна.., это прорыв.
chip1
Что за "неспортивное" поведение, поймали на запрещенке, наказали, значит нужно принять это, а если нас оболгали и политику примешали, то послать эти олимпиады к чертям, а не унижаться в форме ноунейм!
Slava_Rossii
Этот Ягудин не в том положении, чтобы что-то требовать.
Он может только просить.
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