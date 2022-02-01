Ягудин потребовал досрочно вернуть российским спортсменам флаг и гимн

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил с требованием разрешить сборной России использовать на Олимпиаде и чемпионатах мира национальную символику. Об этом он написал в своей петиции, опубликованной на сайте change.org.



«Я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт! На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости!» — говорится в тексте петиции.



Напомним, что вновь пользоваться национальными символами российским спортсменам можно будет с декабря 2022 года.

