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При аномально низкой загруженности дорог Зенитчиков перекрыли четверо: одна пара, а затем вторая

«Комплексное» ДТП почти на три часа перекрыло улицу Зенитчиков днём 1 февраля.

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Около 15:30 на Зенитчиков, у перекрестка с проспектом Стачек, в сторону проспекта Жукова сначала столкнулись «ГАЗель» и белая легковая машина, рассказывает читатель «Фонтанки» Вадим. Минут через 40, по его словам, справа от них тягач притёр ещё одну светлую легковушку. Движение здесь и в отсутствие аварий плотное, а четыре стоящие машины создали просто коллапс.

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Участники ДТП ждали сотрудников ГИБДД больше двух часов. К 18 часам аварию уже оформили, участники освободили проезд. Однако, судя по «Яндекс.Карте», пробка сохраняется.

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При этом в целом по Петербургу загруженность дорог остаётся ниже нормы. В 18 часов она составляет 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 2 ниже обычного. Утром было всего 4 балла, а днём 3. Аномальное отсутствие пробок наблюдается в городе последние пару недель.

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