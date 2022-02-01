При аномально низкой загруженности дорог Зенитчиков перекрыли четверо: одна пара, а затем вторая

Около 15:30 на Зенитчиков, у перекрестка с проспектом Стачек, в сторону проспекта Жукова сначала столкнулись «ГАЗель» и белая легковая машина, рассказывает читатель «Фонтанки» Вадим. Минут через 40, по его словам, справа от них тягач притёр ещё одну светлую легковушку. Движение здесь и в отсутствие аварий плотное, а четыре стоящие машины создали просто коллапс.
Участники ДТП ждали сотрудников ГИБДД больше двух часов. К 18 часам аварию уже оформили, участники освободили проезд. Однако, судя по «Яндекс.Карте», пробка сохраняется.
При этом в целом по Петербургу загруженность дорог остаётся ниже нормы. В 18 часов она составляет 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 2 ниже обычного. Утром было всего 4 балла, а днём 3. Аномальное отсутствие пробок наблюдается в городе последние пару недель.