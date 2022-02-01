Мастер-класс по уборке Петербурга от снега. Угадайте где

Вот за такое всех этих горе-управителей и не любят. Беглову бы многие простили коллапс, если бы он просто сказал "ребята, сорян, не получилось, не смогли". и если бы он вместе с горожанами разделил все последствия. Но он не разделил, только гримасничает и отмазывается, как маленький.