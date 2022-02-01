Мастер-класс по уборке Петербурга от снега. Угадайте где

Вот так выглядит площадь Пролетарской Диктатуры и аллея Смольного днём 1 февраля. «Мастер-класс по уборке улиц и тротуаров от Смольного», — комментирует фотограф «Фонтанки». Такую чистоту в городе вряд ли где-то ещё можно встретить.
На этой небольшой территории находятся правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, администрация губернатора Санкт-Петербурга, Уставный суд, другие организации. По соседству располагаются парочка городских комитетов, Законодательное собрание Ленинградской области, Арбитражный суд, Генконсульство Украины, жилой комплекс, повезло и нескольким детским учебным заведениям.