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Мастер-класс по уборке Петербурга от снега. Угадайте где

Петербург очень хорошо убирают от снега в некоторых районах. Фотограф «Фонтанки» нашёл и запечатлел одно такое место.

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Вот так выглядит площадь Пролетарской Диктатуры и аллея Смольного днём 1 февраля. «Мастер-класс по уборке улиц и тротуаров от Смольного», — комментирует фотограф «Фонтанки». Такую чистоту в городе вряд ли где-то ещё можно встретить.

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На этой небольшой территории находятся правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, администрация губернатора Санкт-Петербурга, Уставный суд, другие организации. По соседству располагаются парочка городских комитетов, Законодательное собрание Ленинградской области, Арбитражный суд, Генконсульство Украины, жилой комплекс, повезло и нескольким детским учебным заведениям.

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Комментарии (27)

Игoрь
Далеко не вся озвученная территория так хорошо убрана. Жаль не сфоткали территорию вдоль гостиниц Смольнинская, Таврический, а также бульвар вдоль Лафонской улицы, да и вокруг Федерального дома полно всякого нехорошего.
AP-SPb
А я по заголовку подумал, что Брехлов на даче у Батьки даёт гастроль :) на пару со своей лопатой...
SWd
Вот за такое всех этих горе-управителей и не любят. Беглову бы многие простили коллапс, если бы он просто сказал "ребята, сорян, не получилось, не смогли". и если бы он вместе с горожанами разделил все последствия. Но он не разделил, только гримасничает и отмазывается, как маленький.
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