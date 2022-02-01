В Петербурге ищут алиментщика из Башкортостана с макияжем и в женском платье

Алиментщика в женском платье и с ярким макияжем разыскивают в Петербурге судебные приставы Башкортостана. Как сообщили в пресс-службе ведомства 1 февраля, 34-летний уроженец города Учалы по имени Денис уклоняется от своих родительских обязанностей: у мужчины подрастает дочь, но, по данным приставов, она давно не видела от папы ни копейки.
По данным официального сайта приставов, долг Дениса по алиментам перед ребенком на сегодняшний день дорос до суммы в 128 тысяч рублей. На него возбуждено исполнительное производство, за движением денег на его расчетных счетах следят судебные исполнители, ему самому запретили выезд за границу.
«В связи с тем, что должник уклоняется от явки в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, по инициативе УФССП России по РБ он объявлен в розыск», — сообщают в ведомстве.
По данным приставов, Денис сейчас работает в Петербурге. Как указано на бесплатном сервисе поиска специалистов, мужчина занимается фотосъемкой. За услугу берет 1500 рублей в час, выезжает для фотографирования в студию либо принимает у себя в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Денис продвигает паблик, где предстает перед подписчиками в образе гламурной красотки с ярким макияжем в женском платье и называет себя хип-хоп-артистом.