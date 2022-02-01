В Петербурге ищут алиментщика из Башкортостана с макияжем и в женском платье

Алиментщика в женском платье и с ярким макияжем разыскивают в Петербурге судебные приставы Башкортостана. Как сообщили в пресс-службе ведомства 1 февраля, 34-летний уроженец города Учалы по имени Денис уклоняется от своих родительских обязанностей: у мужчины подрастает дочь, но, по данным приставов, она давно не видела от папы ни копейки.



По данным официального сайта приставов, долг Дениса по алиментам перед ребенком на сегодняшний день дорос до суммы в 128 тысяч рублей. На него возбуждено исполнительное производство, за движением денег на его расчетных счетах следят судебные исполнители, ему самому запретили выезд за границу.