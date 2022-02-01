РКН потребовал у российских СМИ удалить материалы о расследованиях Навального

Роскомнадзор потребовал у нескольких российских СМИ удалить материалы о расследованиях включенного в списки террористов и экстремистов оппозиционера Алексея Навального. Их получили Znak.com (13 уведомлений), признанные в РФ иноагентами «Медуза»* (17) и «Дождь»** (6), «Свободные новости» (9) и «Эхо Москвы» (34).
Как пишут 1 февраля «Свободные новости», от издания потребовали удалить материал про дворец в Геленджике. От «Дождя» — устранить новость о расследовании «Он вам не Димон», новости о пентхаусе тезки жены депутата Леонида Слуцкого, квартире главы «Ростеха» Сергея Чемезова на Манежной площади, недвижимости семьи главы Татарстана и дачах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Как пишет «Дождь», в уведомлениях цитируется требование Генпрокуратуры от 28 января, согласно которому, публикации распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России. Отмечается, что это нарушает закон «О противодействии экстремистской деятельности». Телеканал принял решение удалить указанные материалы.
Оппозиционера Алексея Навального 25 января включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*«Медуза» признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом.
**Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом.