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РКН потребовал у российских СМИ удалить материалы о расследованиях Навального

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Роскомнадзор потребовал у нескольких российских СМИ удалить материалы о расследованиях включенного в списки террористов и экстремистов оппозиционера Алексея Навального. Их получили Znak.com (13 уведомлений), признанные в РФ иноагентами «Медуза»* (17) и «Дождь»** (6), «Свободные новости» (9) и «Эхо Москвы» (34).

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Как пишут 1 февраля «Свободные новости», от издания потребовали удалить материал про дворец в Геленджике. От «Дождя» — устранить новость о расследовании «Он вам не Димон», новости о пентхаусе тезки жены депутата Леонида Слуцкого, квартире главы «Ростеха» Сергея Чемезова на Манежной площади, недвижимости семьи главы Татарстана и дачах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Как пишет «Дождь», в уведомлениях цитируется требование Генпрокуратуры от 28 января, согласно которому, публикации распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России. Отмечается, что это нарушает закон «О противодействии экстремистской деятельности». Телеканал принял решение удалить указанные материалы.

Оппозиционера Алексея Навального 25 января включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*«Медуза» признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

**Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

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Комментарии (62)

07A
Господи, какое счастье, неужели они будут выть весь вечер! Спасибо, Фонтанка!
Leadmonkey
Ну чтошшш. Такая реклама - придётся смотреть.
274081491
Террористы-это люди, которые на территории государства или страны устраивают террористические акты. Оппозиционеры, которых не устраивает власть в стране не террористы. Признать оппозиционеров террористами может только царь. Владимир Владимирович Путин не царь, а оппозиционеры не террористы.
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