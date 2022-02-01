Минтруд исключит автомобили и арестованное имущество из расчета нуждаемости семей

«Согласно утвержденным изменениям, при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенные за счет средств целевых субсидий», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ 1 февраля.

С 1 апреля 2022 года в России изменятся правила комплексной оценки нуждаемости семей при назначении детских выплат. Из расчета исключат арестованное имущество, транспорт, маткапитал, целевые средства на развитие бизнеса и господдержку.

При расчете среднедушевых доходов семьи не будут учитывать полученные деньгами средства материнского капитала, целевые средства на развитие собственного дела, налоговые вычеты и целевые средства на приобретение имущества, полученные в рамках господдержки. Также смягчат правило «нулевого дохода» для беременных. Если шесть месяцев беременности пришлись на период расчета дохода на члена семьи, то женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Кроме того, его не будут применять, если срок беременности на момент подачи заявления превышает 12 недель.

Помимо этого, заявление на выплату на детей в возрасте от трех до семи лет можно будет подать по месту фактического проживания, если региональные правила дают такую возможность. Изменения также устанавливают беззаявительный перерасчет выплат с учетом ежегодного изменения прожиточного минимума.

Комплексная оценка нуждаемости проводится при назначении выплат на детей 3–7 лет, одиноким родителям на детей 8–17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки. Помимо доходов оценивают имущественную обеспеченность и финансовые накопления и учитывают правило «нулевого дохода».