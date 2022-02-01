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Был настоящим, народным, любимым. В Москве простились с Леонидом Куравлевым

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С народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым простились во вторник, 1 февраля, в Москве. Церемония прошла в зале Центральной клинической больницы в закрытом формате, передает ТАСС.

Проводить актера в последний путь пришли его близкие и коллеги. Присутствовал на церемонии и глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Куравлев был настоящим, народным, любимым, замечательным, удивительно скромным и глубоким человеком», — цитирует прощальную речь Герасимова журналист ТАСС.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. Незадолго до смерти его выписали из Коммунарки, где лечили от пневмонии, в другое медучреждение для прохождения реабилитации.

Похоронят актера на Троекуровском кладбище столицы.

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