Был настоящим, народным, любимым. В Москве простились с Леонидом Куравлевым

С народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым простились во вторник, 1 февраля, в Москве. Церемония прошла в зале Центральной клинической больницы в закрытом формате, передает ТАСС.
Проводить актера в последний путь пришли его близкие и коллеги. Присутствовал на церемонии и глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
«Куравлев был настоящим, народным, любимым, замечательным, удивительно скромным и глубоким человеком», — цитирует прощальную речь Герасимова журналист ТАСС.
Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. Незадолго до смерти его выписали из Коммунарки, где лечили от пневмонии, в другое медучреждение для прохождения реабилитации.
Похоронят актера на Троекуровском кладбище столицы.