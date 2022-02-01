Оставили на столе ведьминский колпак. Британка отсудила два миллиона фунтов за дискриминацию на работе

Британская сотрудница банка отсудила более двух миллионов фунтов стерлингов за дискриминацию на работе. В деле фигурировал ведьминский колпак, который коллеги оставили на столе женщины.



Как сообщает 1 февраля The Guardian, 50-летняя Стейси Макен подала в суд на банк BNP Paribas. Она заявила, что многие годы получала на сотни тысяч фунтов меньше, чем ее коллеги-мужчины, а босс постоянно унижал ее фразой «Не сейчас, Стейси». Видимо, последней каплей стала выходка с колпаком ведьмы, который коллеги оставили на столе женщины в хэллоуинский вечер в 2013 году, а сами ушли в паб. По мнению истицы, это было сделано специально и в насмешку.

