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Оставили на столе ведьминский колпак. Британка отсудила два миллиона фунтов за дискриминацию на работе

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Британская сотрудница банка отсудила более двух миллионов фунтов стерлингов за дискриминацию на работе. В деле фигурировал ведьминский колпак, который коллеги оставили на столе женщины.

Как сообщает 1 февраля The Guardian, 50-летняя Стейси Макен подала в суд на банк BNP Paribas. Она заявила, что многие годы получала на сотни тысяч фунтов меньше, чем ее коллеги-мужчины, а босс постоянно унижал ее фразой «Не сейчас, Стейси». Видимо, последней каплей стала выходка с колпаком ведьмы, который коллеги оставили на столе женщины в хэллоуинский вечер в 2013 году, а сами ушли в паб. По мнению истицы, это было сделано специально и в насмешку.

Суд усмотрел в истории с колпаком сексизм, а регулярное использование фразы «Не сейчас, Стейси» назвал «унизительным комментарием».

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Комментарии (2)

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А Стейси не пробовала хорошо работать и наладить контакт с коллегами? Хотя да, зачем, у нее же теперь есть 2 млн. фунтов стерлингов. :)
Капитан Очевидность2
Этак с такими законами и прецедентами Запад скоро совсем превратится в змею саму себя пожирающую.
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