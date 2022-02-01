Новый рекорд: «омикрон» отправил по домам 107 тысяч жителей Петербурга

Как говорится в эпидемиологической справке от 1 февраля, на 9 104 койках в петербургских красных зонах находятся еще 7 496 пациентов с COVID-19 и пневмониями. За сутки поступили 538 новых заболевших. Из общего числа 593 находятся в реанимации, 309 подключены к ИВЛ, 268 — во временном госпитале в «Ленэкспо», 640 — в пансионате «Заря». Еще 4 547 — на карантине, а 158 — в обсервации.



По данным Смольного, всего в Петербурге привиты первой дозой 2,35 млн жителей, в том числе 323 ребенка. Закончили цикл 2,88 млн человек. В запасе 722 тысячи доз.

