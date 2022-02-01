FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -9
77.47р86.50р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Новый рекорд: «омикрон» отправил по домам 107 тысяч жителей Петербурга

Число пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении достигло в Петербурге новой рекордной отметки — с положительными тестами по домам лечатся 107 400 человек, сообщили в Смольном.

4
Печать

Как говорится в эпидемиологической справке от 1 февраля, на 9 104 койках в петербургских красных зонах находятся еще 7 496 пациентов с COVID-19 и пневмониями. За сутки поступили 538 новых заболевших. Из общего числа 593 находятся в реанимации, 309 подключены к ИВЛ, 268 — во временном госпитале в «Ленэкспо», 640 — в пансионате «Заря». Еще 4 547 — на карантине, а 158 — в обсервации.

По данным Смольного, всего в Петербурге привиты первой дозой 2,35 млн жителей, в том числе 323 ребенка. Закончили цикл 2,88 млн человек. В запасе 722 тысячи доз.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

ASK777
А что же все-таки у нас было весной 2020? Вакцин и куар-кодов не было, но смотришь график заболеваемости и думаешь, а какого мы все сидели по домам? Зачем угробили кучу рабочих мест? И откуда у нас появились новые миллиардеры? Так что же все-таки было той "страшной" весной?
Dazdraperma
Когда-то давно, будучи учащимися в советской школе еще, на какие только ухищрения не приходилось идти, чтобы "заболеть" и не ходить на уроки. И с градусниками химичили по разному, и всякую дрянь типа йода на кусочке сахара глотали. Даже (Боже, какие идиоты!) канцелярский клей для создания насморка использовали. Кое-какие наработки потом даже были применены для получения больничного в ВУЗе и на работах. Как же это все было сложно и глупо. То ли дело сейчас: "Мама, (ну, или господин самый главный Начальник) у меня невидимый бессимптомный Омикрон. Я, пожалуй, позвоню в поликлинику и получу (без осмотра врача, конечно), безусловный больничный на пару недель." Вот жизнь-то сегодня!
тов
Вы пишете, что омикрон стал "невидимым", бессимптомным.

Сразу почувствовал, что им болею.

Пусть придет врачиха, выдаст куриный код и бесплатную путевку в санаторий-профилакторий на черном море в пределах рсфср, не на украине и не в абхазии.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний