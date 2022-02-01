Как говорится в эпидемиологической справке от 1 февраля, на
По данным Смольного, всего в Петербурге привиты первой дозой 2,35 млн жителей, в том числе 323 ребенка. Закончили цикл 2,88 млн человек. В запасе 722 тысячи доз.
Новый рекорд: «омикрон» отправил по домам 107 тысяч жителей Петербурга
Число пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении достигло в Петербурге новой рекордной отметки — с положительными тестами по домам лечатся
Как говорится в эпидемиологической справке от 1 февраля, на
По данным Смольного, всего в Петербурге привиты первой дозой 2,35 млн жителей, в том числе 323 ребенка. Закончили цикл 2,88 млн человек. В запасе 722 тысячи доз.
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