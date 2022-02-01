Иск к Собчак отклонен. Кто и зачем пришел «на панель», осталось загадкой

Кунцевский суд Москвы отказал юристу Эльнаре Троицкой в требовании компенсации с Ксении Собчак. Об этом 1 февраля рассказала телеведущая в своем Telegram-канале.



«Ну что, форумчаночка моя осталась не у дел. Кунцевский суд отказал Эльнаре Троицкой в ее фантастических требованиях выплатить сто миллионов тыщ за мой репортаж с ПМЭФ, где перед мини-интервью с ней шел блок про охотниц за випами. Я же говорила, что никого не обижала, и не за что на меня обижаться, пам-пам-пам», — написала Собчак.



Летом 2021 года во время Петербургского международного экономического форума Собчак запустила в своем блоге рубрику «Форумчаночка», где показывала женщин — участниц мероприятия. На одном из видео телеведущая подошла к Троицкой и спросила, «на какую панель» та пришла. Юрист посчитала это обвинением в проституции и через суд потребовала с журналистки 50 миллионов рублей компенсации и удаления фрагмента ролика.

