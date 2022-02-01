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Иск к Собчак отклонен. Кто и зачем пришел «на панель», осталось загадкой

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Кунцевский суд Москвы отказал юристу Эльнаре Троицкой в требовании компенсации с Ксении Собчак. Об этом 1 февраля рассказала телеведущая в своем Telegram-канале.

«Ну что, форумчаночка моя осталась не у дел. Кунцевский суд отказал Эльнаре Троицкой в ее фантастических требованиях выплатить сто миллионов тыщ за мой репортаж с ПМЭФ, где перед мини-интервью с ней шел блок про охотниц за випами. Я же говорила, что никого не обижала, и не за что на меня обижаться, пам-пам-пам», — написала Собчак.

Летом 2021 года во время Петербургского международного экономического форума Собчак запустила в своем блоге рубрику «Форумчаночка», где показывала женщин — участниц мероприятия. На одном из видео телеведущая подошла к Троицкой и спросила, «на какую панель» та пришла. Юрист посчитала это обвинением в проституции и через суд потребовала с журналистки 50 миллионов рублей компенсации и удаления фрагмента ролика.

«Суду было сказано так: Троицкой не понравилось, что перед роликом с ней был блок про «охотниц за випами», — и она считает, что это относилось конкретно к ней. Главное доказательство, что оба этих отрывка связаны, — комментарии подписчиков. В итоге суд попросил Троицкую уточнить требования еще раз», — объясняла позже суть претензий своей оппонентки Собчак.

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Комментарии (4)

DMaster
Еще в 90-х годах, когда большинство использовали Norton Commander (впрочем, у того же Far до сих пор полно поклонников), было вполне нормально сказать на технической поддержке "а теперь зайдите на панель". И тогда никто не ассоциировал эту "панель" с проституцией / эскортом.
VKuser122709305
А простите за любопытство, Собчак там что делала, на "Экономическом-то форуме.....
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