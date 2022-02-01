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Новая перехватывающая парковка у метро «Рыбацкое» стала популярна уже в первый месяц

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Долгожданная перехватывающая стоянка у станции метро «Рыбацкое» в Невском районе Петербурга, открытая в конце декабря, уже в первый месяц работы стала заполняться более чем на три четверти. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

За первый месяц 2022 года заполняемость «перехвата» на Тепловозной улице составила 85%. В центре управления парковками объясняют такую популярность стоянки удачным расположением — в пешей доступности от метро «Рыбацкое». Она предоставляет 100 бесплатных машиномест для тех, кто пересаживается на общественный транспорт.

Парковку открыли 28 декабря 2021 года. Как отмечал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, жители Рыбацкого ее очень ждали и писали обращения губернатору. Тем же днем заработали еще две перехватывающие стоянки: на Торфяной дороге у станции метро «Старая Деревня» и в Пушкине, рядом с железнодорожной платформой «Царское Село». Они рассчитаны на 58 и 89 машиномест соответственно.

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Комментарии (7)

AP-SPb
Какие "огромные" цифры :) 100, 89, 58... Чинуши просто издеваются. В городе сейчас примерно 2,5 млн автомобилей по официальным данным. Если предположить, что 80% это жители пояса спальников и новодельных гетто, и что примерно половина из них едет в день, да прибавить тысяч 500 областных, то с каждого из примерно 15 вылетов входящий поток около 70-100 тысяч. Чтобы появился хоть какой-то смысл в таком "перехвате" парковочки должны быть хотя бы тысяч на 10-20 мест, а не аж 100 :)))
266142325
Непонятно, каким местом думают чиновники. 100 автомобилей - это даже не жители одного подъезда (парадной, если так больше нравится)
orlovandrei1986
а когда-то на этом месте был рынок...
с недорогими для пенсионеров продуктами...
но корыта ставить для чинуш куда важнее, чем доступная старость...
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