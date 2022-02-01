Новая перехватывающая парковка у метро «Рыбацкое» стала популярна уже в первый месяц

Долгожданная перехватывающая стоянка у станции метро «Рыбацкое» в Невском районе Петербурга, открытая в конце декабря, уже в первый месяц работы стала заполняться более чем на три четверти. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».



За первый месяц 2022 года заполняемость «перехвата» на Тепловозной улице составила 85%. В центре управления парковками объясняют такую популярность стоянки удачным расположением — в пешей доступности от метро «Рыбацкое». Она предоставляет 100 бесплатных машиномест для тех, кто пересаживается на общественный транспорт.