Мужчина приземлился на севере Петербурга прямо на десятилетнюю девочку

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Алёна, 10-летнюю девочку, шедшую в школу с мамой, травмировал мужчина, тело которого нашли под высоткой на Комендантском.
До приезда скорой школьница жаловалась на онемение одной ноги. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу
46-летний погибший проживал с мамой и супругой на 18-м этаже дома. По предварительной информации, он был записан к психиатру на сегодня. Перед трагедией ему позвонил работодатель, и мужчина вышел на балкон поговорить.
Полиция Приморского района проводит проверку.