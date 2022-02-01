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Мужчина приземлился на севере Петербурга прямо на десятилетнюю девочку

Скорая увезла школьницу от дома 51 по Комендантскому проспекту около 10 утра 1 февраля.

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Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Алёна, 10-летнюю девочку, шедшую в школу с мамой, травмировал мужчина, тело которого нашли под высоткой на Комендантском.

До приезда скорой школьница жаловалась на онемение одной ноги. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу № 2. Врачи диагностировали у нее перелом.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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46-летний погибший проживал с мамой и супругой на 18-м этаже дома. По предварительной информации, он был записан к психиатру на сегодня. Перед трагедией ему позвонил работодатель, и мужчина вышел на балкон поговорить.

Полиция Приморского района проводит проверку.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (22)

261215271
Когда я написаоа, что у нас уничтожили психиатрию и что это для каждого из нас очень опасно и куда вероятнее приезда чеченских силовиков, мне написали как сильно я преувеличиваю.
Чеченских силовиков обсуждают тоннами комментариев, а это типа что можно было поделать. Можно класть больных в больницу до того, как убъют и покалечат. Но у нас нельзя. Типа карательная психиатрия.
Параллакс
Очередные суровые будни.
Одни довели, видать.
Второй полетел, не задумываясь о том, что он может кого с собой забрать.
маняш го
Кошмар какой. У нас в соседней парадной с общего балкона 14 этажа упал парень, так весь снег у парадной был забрызган серым веществом. А тут прямо рядом с ребенком этот ужас творился ((
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