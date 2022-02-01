Мужчина приземлился на севере Петербурга прямо на десятилетнюю девочку

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Алёна, 10-летнюю девочку, шедшую в школу с мамой, травмировал мужчина, тело которого нашли под высоткой на Комендантском.



До приезда скорой школьница жаловалась на онемение одной ноги. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу № 2 . Врачи диагностировали у нее перелом.