«Лансер» столкнул две машины на встречке и отправил одну в остановку на Стачек

Юрий Мережко / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На проспекте Стачек, напротив дома 41, автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Юрий. В результате одна из попавших под удар машин — Renault — тоже вылетела на встречку, а затем выскочила на тротуар и врезалась в остановочный павильон. «Лансер» же, как ни в чем не бывало, вернулся в свою полосу.
На записи видно, как «Рено» после столкновения ускорился в остановку, вероятно, водитель от неожиданности не справился с управлением. «Скорее всего, хотела вырулить, но нажала газ сильнее, чем нужно. Вроде за рулём была женщина немолодая», — добавляет Юрий.