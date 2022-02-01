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«Лансер» столкнул две машины на встречке и отправил одну в остановку на Стачек

После столкновения трех автомобилей в Кировском районе Петербурга утром 1 февраля один из них оказался в автобусной остановке. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

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Юрий Мережко / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На проспекте Стачек, напротив дома 41, автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Юрий. В результате одна из попавших под удар машин — Renault — тоже вылетела на встречку, а затем выскочила на тротуар и врезалась в остановочный павильон. «Лансер» же, как ни в чем не бывало, вернулся в свою полосу.

На записи видно, как «Рено» после столкновения ускорился в остановку, вероятно, водитель от неожиданности не справился с управлением. «Скорее всего, хотела вырулить, но нажала газ сильнее, чем нужно. Вроде за рулём была женщина немолодая», — добавляет Юрий.

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Комментарии (2)

lamer
Таки женщина не молодая. Пополудню только инспектор приехал. Я там рядом комиссию на оружие проходил.
DEMOMON
Ну вот как можно быть таким дебилом?
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