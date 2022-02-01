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Школьницу, сбежавшую из дома в Екатеринбурге, нашли у продуктового магазина в Петербурге

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Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли на улице Комсомола

Неделю на Урале искали 16-летнюю девочку, которая ушла в школу и не вернулась.

Школьницу, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 1 февраля, остановил наряд полиции накануне около девяти вечера у дома 15 по улице Комсомола. Официально девочка была в федеральном розыске меньше суток. А пропала она в Екатеринбурге 27 января: утром ушла в школу, но до уроков так и не дошла.

Школьницу отвезли в территориальный отдел полиции и сообщили инициатору розыска.

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Комментарии (1)

l.m.
и как же это можно добраться с Екатеринбурга ребёнку за два дня до СПб?
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