Школьницу, сбежавшую из дома в Екатеринбурге, нашли у продуктового магазина в Петербурге

Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли на улице Комсомола
Неделю на Урале искали 16-летнюю девочку, которая ушла в школу и не вернулась.
Школьницу, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 1 февраля, остановил наряд полиции накануне около девяти вечера у дома 15 по улице Комсомола. Официально девочка была в федеральном розыске меньше суток. А пропала она в Екатеринбурге 27 января: утром ушла в школу, но до уроков так и не дошла.
Школьницу отвезли в территориальный отдел полиции и сообщили инициатору розыска.