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Центры гигиены Петербурга и Ленобласти объединятся под давлением «омикрона». Дело пахнет миллиардами

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила до 1 мая присоединить Центр гигиены и эпидемиологии Ленобласти к петербургскому. Об этом 1 февраля сообщает 47news.

По данным издания, новое учреждение будет называться «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Подобное объединение можно найти только в Крыму, где центр эпидемиологии Севастополя единый для всего полуострова.

Центры оказывают более тысячи коммерческих услуг, цены там ниже рыночных. Например, сделать одну пробу на наличие COVID-19 там в два-три раза дешевле, чем в частных лабораториях.

«По примерным оценкам, выручка городского центра составляет около 2 миллиардов рублей в год. Областного – около 700 миллионов. Но есть нюанс – ленинградские специалисты располагаются в городе, и большая часть выручки генерируется за счет петербургских компаний. При этом, упомянутый ПЦР-тест на коронавирус стоит в областном центре дороже», – отмечает 47news. Кроме того, оснащенность петербургской лаборатории куда лучше, чем областной.

Один из опрошенных изданием чиновников считает, что объединение должно привести к повышению качества услуг и снижению цен для всех потребителей.

Еще одним итогом станет выравнивание эпидемиологического статуса жителей Петербурга и Ленобласти. Известно, что многие жители области работают в городе, однако оценка угроз и предпринимаемые меры в двух регионах, зачастую, разнятся. Теперь единая оценка ситуации должна помочь сбалансировать принятие решений об ужесточении или послаблении ограничений.

Центры гигиены и эпидемиологии созданы в 84 регионах в 2005 году. Укомплектованы эпидемиологами, санитарно-гигиенической, микробиологической лабораториями. Специалисты, в том числе, выявляют очаги инфекций и выдают рекомендации по профилактике инфекционных и не инфекционных заболевания. Эксперты изучают пробы воздуха, воды, почвы и даже парфюмерию, косметику, товары для детей, текстиль, бытовую химию, стройматериалы, дают оценку условиям труда. Спектр широчайший. Например, исследуются генетически модифицированные продукты. Что касается актуальной повестки, то ведется ПЦР-диагностика.

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