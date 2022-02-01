Центры гигиены Петербурга и Ленобласти объединятся под давлением «омикрона». Дело пахнет миллиардами

Центры оказывают более тысячи коммерческих услуг, цены там ниже рыночных. Например, сделать одну пробу на наличие COVID-19 там в два-три раза дешевле, чем в частных лабораториях.

По данным издания, новое учреждение будет называться «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Подобное объединение можно найти только в Крыму, где центр эпидемиологии Севастополя единый для всего полуострова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила до 1 мая присоединить Центр гигиены и эпидемиологии Ленобласти к петербургскому. Об этом 1 февраля сообщает 47news .

«По примерным оценкам, выручка городского центра составляет около 2 миллиардов рублей в год. Областного – около 700 миллионов. Но есть нюанс – ленинградские специалисты располагаются в городе, и большая часть выручки генерируется за счет петербургских компаний. При этом, упомянутый ПЦР-тест на коронавирус стоит в областном центре дороже», – отмечает 47news. Кроме того, оснащенность петербургской лаборатории куда лучше, чем областной.



Один из опрошенных изданием чиновников считает, что объединение должно привести к повышению качества услуг и снижению цен для всех потребителей.



Еще одним итогом станет выравнивание эпидемиологического статуса жителей Петербурга и Ленобласти. Известно, что многие жители области работают в городе, однако оценка угроз и предпринимаемые меры в двух регионах, зачастую, разнятся. Теперь единая оценка ситуации должна помочь сбалансировать принятие решений об ужесточении или послаблении ограничений.