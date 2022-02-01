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Зольная улица стала рекой из-за прорыва трубы с холодной водой

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После полуночи 1 февраля в Невском районе прорвало трубу с холодной водой. Водители едут по Зольной улице «по колено» в воде.

О разливе воды сообщают очевидцы в сообществе «Мегаполис».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал», около 0:10 на горячую линию предприятия поступила информация об аварии на сетях у дома 4 по Складской улице.

«В ходе обследования было выявлено технологическое нарушение на сети диаметром 300 мм», — сообщает пресс-служба.

В четыре утра специалисты локализовали вытекание и начали отводить воду в канализацию.

Все абоненты обеспечены водоснабжением.

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