Зольная улица стала рекой из-за прорыва трубы с холодной водой

О разливе воды сообщают очевидцы в сообществе «Мегаполис».

После полуночи 1 февраля в Невском районе прорвало трубу с холодной водой. Водители едут по Зольной улице «по колено» в воде.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал», около 0:10 на горячую линию предприятия поступила информация об аварии на сетях у дома 4 по Складской улице.



«В ходе обследования было выявлено технологическое нарушение на сети диаметром 300 мм», — сообщает пресс-служба.



В четыре утра специалисты локализовали вытекание и начали отводить воду в канализацию.