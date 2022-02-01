Борьба с «обогащением». Генпрокуратура готовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Генпрокуратура готовит поправки к законодательству в сфере применения дорожных камер. Об этом 1 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.



Решение об этом было принято по итогам проведенной в 2021 году региональными прокурорами проверки законности применения камер и правомочности договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД.



«Зачастую системы фотовидеофиксации ставят в местах наибольшего трафика, используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», — заявили в Генпрокуратуре.

