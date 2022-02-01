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Борьба с «обогащением». Генпрокуратура готовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

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Генпрокуратура готовит поправки к законодательству в сфере применения дорожных камер. Об этом 1 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

Решение об этом было принято по итогам проведенной в 2021 году региональными прокурорами проверки законности применения камер и правомочности договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД.

«Зачастую системы фотовидеофиксации ставят в местах наибольшего трафика, используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», — заявили в Генпрокуратуре.

«Ъ» напомнил, что сейчас без обращения гражданина или протеста прокуратуры ГИБДД не может отменить постановление о штрафе. Похожий механизм предусматривает и проект нового КоАП.

Предлагаемые поправки должны скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов. В частности, законопроект позволит отменить наказания, вынесенные в период некорректной работы камеры, даже без заявления пострадавших.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе выступления в Госдуме рассказал, что дорожные камеры часто используются ради «монетизации» и «обогащения», в то время как безопасность уходит на второй план.

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Комментарии (11)

Pilat
На самом деле проверять нужно две вещи
1. Обоснованность установки именно в этом месте - а обоснованием может быть только статистика ДТП в этом месте.
2. Насколько водителю видны знаки регулирующие скорость. Зачастую знаки поставлены так хитро, что водитель даже не подозревает, что тут есть ограничение.
DimDimych
Обжаловать штраф с камеры тот ещё геморрой. Один раз так попал, если повторится, обжаловать не буду, подам заявление в милицию на мошенничество.
kvasvik
Непонятная логика. Если на участке большой трафик - то можно нарушать? Раз превышение скорости было, значит и штраф выписан правомерно.
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