Борьба с «обогащением». Генпрокуратура готовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Генпрокуратура готовит поправки к законодательству в сфере применения дорожных камер. Об этом 1 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Решение об этом было принято по итогам проведенной в 2021 году региональными прокурорами проверки законности применения камер и правомочности договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД.
«Зачастую системы фотовидеофиксации ставят в местах наибольшего трафика, используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», — заявили в Генпрокуратуре.
«Ъ» напомнил, что сейчас без обращения гражданина или протеста прокуратуры ГИБДД не может отменить постановление о штрафе. Похожий механизм предусматривает и проект нового КоАП.
Предлагаемые поправки должны скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов. В частности, законопроект позволит отменить наказания, вынесенные в период некорректной работы камеры, даже без заявления пострадавших.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе выступления в Госдуме рассказал, что дорожные камеры часто используются ради «монетизации» и «обогащения», в то время как безопасность уходит на второй план.