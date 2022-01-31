Цена на газ в Европе снизилась ниже 990 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник подешевели на 6,5% к расчетной цене пятницы — примерно до 984,4 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE от 31 января, пишет РИА Новости.

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 1040 долларов, и в первые часы торгов показатель снижался вплоть до 989 долларов. В середине дня цена несколько восстановилась, заняв уровень в 1000–1020 долларов, но ближе к концу торгов устремилась к нижней границе диапазона. В последние 1–1,5 часа торгов стоимость колебалась уже в пределах 970–990 долларов.