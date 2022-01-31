Цена на газ в Европе снизилась ниже 990 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник подешевели на 6,5% к расчетной цене пятницы — примерно до 984,4 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE от 31 января, пишет РИА Новости.
Стоимость мартовских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 1040 долларов, и в первые часы торгов показатель снижался вплоть до 989 долларов. В середине дня цена несколько восстановилась, заняв уровень в 1000–1020 долларов, но ближе к концу торгов устремилась к нижней границе диапазона. В последние 1–1,5 часа торгов стоимость колебалась уже в пределах 970–990 долларов.
Минимальным для понедельника стал уровень в 967 долларов, а максимальным оказался уровень открытия. К закрытию котировки составили 984,4 доллара, снизившись на 6,5% к расчетной цене пятницы в 1053,2 доллара (с учётом изменения валютных котировок, так как цены на ICE Futures указаны в евро).
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.