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От загара до пожара. На Планерной тушили студию красоты

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Студию красоты тушили сотрудники петербургского МЧС вечером 31 января на Планерной улице. В сети, куда входит салон, корреспонденту «Фонтанки» подтвердили, что записаться в ближайшее время на загар по данному адресу не получится.

На фотографиях с места происшествия видно, как из окон и двери, к которой ведет розовая лестница, валит черный дым. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

«В 20:29 поступило сообщение о пожаре на Планерной, 49. В студии загара горела обстановка на площади 5 квадратных метров. В 20:57 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

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Комментарии (1)

266848500
Подъехали ребята оперативно, буквально за несколько минут. 4 машины + реанимация + какой-то микроавтобус в пожарной раскраске. Сейчас осталась одна машина, остальные разъехались.
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