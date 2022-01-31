От загара до пожара. На Планерной тушили студию красоты

Студию красоты тушили сотрудники петербургского МЧС вечером 31 января на Планерной улице. В сети, куда входит салон, корреспонденту «Фонтанки» подтвердили, что записаться в ближайшее время на загар по данному адресу не получится.



На фотографиях с места происшествия видно, как из окон и двери, к которой ведет розовая лестница, валит черный дым. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.