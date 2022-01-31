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РПЦ требует заблокировать сайты с фейковым призывом патриарха Кирилла покупать биткоин

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Русская православная церковь просит заблокировать ресурсы, распространяющие фейковое видео, в котором патриарх Кирилл якобы призывает скупать биткоины. Об этом 31 января пишет РБК со ссылкой на зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

В Сети ранее действительно появилось видео, из которого можно сделать вывод о том, что Кирилл рекламирует криптовалюту. Однако истинное в нем — лишь фраза патриарха о неудержимом росте курса биткоина к доллару, все остальное — ложное. Бодрый женский голос за кадром утверждает, что глава РПЦ призывает инвестировать в криптовалюту и современные технологии. В оригинальной же речи, произнесенной четыре года назад, патриарх говорил обратное и сетовал на то, что люди теряют все, вложившись в биткоин.

«Данная видеонарезка — совершеннейший фейк, она сделана мошенниками, которые злонамеренно используют авторитет Церкви, хотят обманывать людей, вынуждая их участвовать в очередной финансовой пирамиде», — заявил Кипшидзе.

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Комментарии (8)

265055770
А брегеты патриарх еще не рекламирует?
Иван 2пырьев
Так надо поменьше говорить на камеру о том, чем ничего не понимаешь. И компиляцию не получится сделать
shushu
Как сказать, послушали б тогда его в 2018, имели бы десятикратное увеличение вложений.
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