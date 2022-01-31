В Петербурге сотрут дорожную разметку и нанесут заново. Обновления ждут более тысячи улиц

Смольный заключил контракты с подрядчиками, которым предстоит стереть с почти что 1 300 улиц Петербурга старую дорожную разметку и нанести свежую «раскраску». Об этом 31 января сообщает пресс-служба комитета по транспорту.



В общей сложности на обновление разметки на 1 286 улицах города уйдет 807 млн рублей. Заказчиком работ является подведомственное комитету по транспорту ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».



Заново выкрасить дороги на 351 улице в Приморском, Калининском, Курортном, Василеостровском и Петроградском районах предстоит АО «Трест». Разметку на 354 улицах в Адмиралтейском, Пушкинском, Красносельском, Петродворцовом и Кронштадтском районах обновит ООО «Траектория». На 270 улицах в Выборгском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга будет работать компания «Роуд Лайф». А 311 улиц в Центральном, Московском, Кировском и Колпинском районах заново разметит компания «Перекрёсток». В результате разметка должна обновиться на 724,7 тыс. кв. метров дорог.

