FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
77.47р86.50р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге сотрут дорожную разметку и нанесут заново. Обновления ждут более тысячи улиц

19
Печать

Смольный заключил контракты с подрядчиками, которым предстоит стереть с почти что 1 300 улиц Петербурга старую дорожную разметку и нанести свежую «раскраску». Об этом 31 января сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В общей сложности на обновление разметки на 1 286 улицах города уйдет 807 млн рублей. Заказчиком работ является подведомственное комитету по транспорту ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Заново выкрасить дороги на 351 улице в Приморском, Калининском, Курортном, Василеостровском и Петроградском районах предстоит АО «Трест». Разметку на 354 улицах в Адмиралтейском, Пушкинском, Красносельском, Петродворцовом и Кронштадтском районах обновит ООО «Траектория». На 270 улицах в Выборгском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга будет работать компания «Роуд Лайф». А 311 улиц в Центральном, Московском, Кировском и Колпинском районах заново разметит компания «Перекрёсток». В результате разметка должна обновиться на 724,7 тыс. кв. метров дорог.

Старт работ намечен на май, окончание — на конец октября. В первую очередь разметку нанесут возле детских и юношеских учебных заведений и на аварийно опасных участках.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

ДуремарСПб.
Мы пилили мы пилили,город вскоре распилили,принялись за страну а вокруг пустота.
serglaz
провинциальный вариант московской замены тротуарной плитки )).
Но, в принципе - одобряю!
mexaniks33
Нарисуют, если снег до лета уберут!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний