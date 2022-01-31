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Юрий Темирканов оставил пост главного дирижера Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии

Музыкантам Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии официально представили нового главного дирижера. Юрия Темирканова сменил на этом посту Николай Алексеев, заместитель художественного руководителя Филармонии и дирижер этого оркестра с 2000 года.

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Должность художественного руководителя Филармонии Юрий Темирканов за собой сохранил. Уход с поста главного дирижера ЗКР — личный выбор маэстро, прокомментировал 31 января «Фонтанке» его заместитель в должности худрука Евгений Петровский. Он уточнил, что официальное представление коллективу в новом качестве прошло в минувшую пятницу.

Николай Алексеев последние полтора года де-факто исполнял обязанности главного дирижера: к ним относится проведение особо значимых концертов в течение сезона — открытия сезона, закрытия сезона, ключевых концертов, в том числе фестиваля «Площадь Искусств».

Юрий Темирканов является художественным руководителем Филармонии с 1988 года. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий и премии Президента России, командором ордена Звезды Италии, кавалером японского ордена Восходящего солнца. Среди его последних наград — Государственная премия Российской Федерации за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. В минувшем декабре маэстро отметил 83-летие.

65-летний Николай Алексеев — народный артист России, выпускник Ленинградской консерватории по классу хорового дирижирования (ученик Авенира Михайлова) и оперно-симфонического дирижирования (класс Мариса Янсонса). В сезоне 2002/2003 годов также был главным приглашённым дирижёром Большого театра. Лауреат Международного конкурса Фонда Герберта фон Караяна.

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Комментарии (8)

VF812
только сейчас?
274077120
Чудные комментарии. Все как один. Слизняки ротики открыли? Много дерьма внутри? Так сходите в сортир, опорожнитесь.
Пишут мерзости о выдающемся человеке, одном из крупнейших дирижёров современности. Деньги его считают. Ничтожества.
"Энциклопедисту" - слово новатор пишется через О.
piterez
Филармония Спб - одно из самых консервативных учреждений, Темирканов - хороший дирижер, но не наватор, не источник нового вдохновения для артистов... Слившись с системой, он стабильно держал оркестр под своим контролем и жесткой дисциплиной... В отличие от Гергиева, любителя спонтанных мероприятий, от которых музыканты входили в шоковое пике, Темирканов не любил аврал и спонтанность...

Отрывок из будущей энциклопедии об истории музыке в России...
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