Юрий Темирканов оставил пост главного дирижера Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии

Должность художественного руководителя Филармонии Юрий Темирканов за собой сохранил. Уход с поста главного дирижера ЗКР — личный выбор маэстро, прокомментировал 31 января «Фонтанке» его заместитель в должности худрука Евгений Петровский. Он уточнил, что официальное представление коллективу в новом качестве прошло в минувшую пятницу.



Николай Алексеев последние полтора года де-факто исполнял обязанности главного дирижера: к ним относится проведение особо значимых концертов в течение сезона — открытия сезона, закрытия сезона, ключевых концертов, в том числе фестиваля «Площадь Искусств».

