Юрий Темирканов оставил пост главного дирижера Заслуженного коллектива России — оркестра Филармонии

Должность художественного руководителя Филармонии Юрий Темирканов за собой сохранил. Уход с поста главного дирижера ЗКР — личный выбор маэстро, прокомментировал 31 января «Фонтанке» его заместитель в должности худрука Евгений Петровский. Он уточнил, что официальное представление коллективу в новом качестве прошло в минувшую пятницу.
Николай Алексеев последние полтора года де-факто исполнял обязанности главного дирижера: к ним относится проведение особо значимых концертов в течение сезона — открытия сезона, закрытия сезона, ключевых концертов, в том числе фестиваля «Площадь Искусств».
Юрий Темирканов является художественным руководителем Филармонии с 1988 года. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий и премии Президента России, командором ордена Звезды Италии, кавалером японского ордена Восходящего солнца. Среди его последних наград — Государственная премия Российской Федерации за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. В минувшем декабре маэстро отметил 83-летие.
65-летний Николай Алексеев — народный артист России, выпускник Ленинградской консерватории по классу хорового дирижирования (ученик Авенира Михайлова) и оперно-симфонического дирижирования (класс Мариса Янсонса). В сезоне 2002/2003 годов также был главным приглашённым дирижёром Большого театра. Лауреат Международного конкурса Фонда Герберта фон Караяна.