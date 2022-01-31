Колеса крутились, водитель спал. Петербурженку посреди ночи разбудил «танцующий» трактор

Трактор посреди ночи полчаса крутил вхолостую колесами во дворе дома на 6-й линии Васильевского острова, рассказала «Фонтанке» 31 января петербурженка Ольга.
«Гремело, шумело так, что не могла спать. Подумала, что наконец начали убирать, обрадовалась, потому что Волжский переулок вообще не убирают».
Когда женщина вышла на улицу посмотреть, что происходит, увидела следующую картину: работающий трактор стоял на домкрате и ковше на парковке ресторана, колеса крутились в воздухе, фары горели, водитель спал. Ольга не удержалась, сняла эту картину на видео и прислала нам в редакцию.
Читательница «Фонтанки» Ольга
«Я вызвала полицию примерно в половине четвертого ночи. Где-то минут через 30 шум прекратился — видимо, они приехали», — рассказала «Фонтанке» Ольга.
На видео колесный погрузчик фирмы JCB. Как объяснили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, в том, что он делает ничего необычного нет: «Это конструктивная особенность данной машины. Ей нельзя стоять на морозе. Нужно все время прогревать трансмиссию. Если встанет, выйдет из строя».
Почему тракторы «танцуют», читайте в материале «Фонтанки».