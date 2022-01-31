FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
77.47р86.50р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Колеса крутились, водитель спал. Петербурженку посреди ночи разбудил «танцующий» трактор

17
Печать

Трактор посреди ночи полчаса крутил вхолостую колесами во дворе дома на 6-й линии Васильевского острова, рассказала «Фонтанке» 31 января петербурженка Ольга.

«Гремело, шумело так, что не могла спать. Подумала, что наконец начали убирать, обрадовалась, потому что Волжский переулок вообще не убирают».

Когда женщина вышла на улицу посмотреть, что происходит, увидела следующую картину: работающий трактор стоял на домкрате и ковше на парковке ресторана, колеса крутились в воздухе, фары горели, водитель спал. Ольга не удержалась, сняла эту картину на видео и прислала нам в редакцию.

Читательница «Фонтанки» Ольга

«Я вызвала полицию примерно в половине четвертого ночи. Где-то минут через 30 шум прекратился — видимо, они приехали», — рассказала «Фонтанке» Ольга.

На видео колесный погрузчик фирмы JCB. Как объяснили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, в том, что он делает ничего необычного нет: «Это конструктивная особенность данной машины. Ей нельзя стоять на морозе. Нужно все время прогревать трансмиссию. Если встанет, выйдет из строя».

Почему тракторы «танцуют», читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

alexpv
Они там в комитете по благоустройству белены объелись? Какой мороз, какая трансмиссия? Во первых на улице минус 3, во вторых, если технику закупили из африканских стран, то по ним СК плачет.
Это ж надо такую туфтовую отмазку придумать, нет, чтобы разобраться, почему водила спит и моточасы наматывает на датчик телематики, так они еще и отмазывают вора.
Все, что надо знать о питерском чиновнике.
Жора__
На Петроградке это происходит регулярно, практически, каждую ночь!
pagero999
Может, тогда не надо закупать эти г@внотракторы???? Они ведь денег стоят!! Купите у друзей-белорусов, например, так нет - заграничное, с бОльшими откатами подавай...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний