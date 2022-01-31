Проценко надеется, что COVID-19 станет сезонным заболеванием к осени

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко надеется, что уже к осени COVID-19 станет сезонным заболеванием. Об этом он заявил в интервью каналу RTVI, опубликованном 31 января.
«Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон – октябрь-ноябрь – мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Проценко рассчитывает, что COVID-19 смогут контролировать с помощью вакцинации, как сейчас грипп. Благодаря этому маски нужно будет носить только в эпидемический сезон.
Специалист отметил, что, несмотря на быстрое и менее тяжелое течение «омикрона», существуют определенные риски, особенно для людей старше 60 лет.
«С одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражения легочной ткани, меньше пневмоний в исходе, — это хорошая новость. Но вот эта вспышка с двух-трехдневной температурой в 39 градусов со слабостью, те группы риска, пациенты старше 60 лет, пациенты с морбидным ожирением, пациенты с сопутствующей патологией, есть всегда риски, что вот этот пик лихорадки может сопровождаться и обострением, декомпенсацией, ухудшением по их сопутствующей патологии», – подчеркнул он.
Ранее заведующая отделением больницы им. Филатова Елена Дондурей заявила, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей из-за «омикрона» может свидетельствовать о постепенном завершении пандемии.
За последние сутки в России выявлено 124 070 новых случаев ковида, из них 15 802 – в Петербурге.