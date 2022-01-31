Проценко надеется, что COVID-19 станет сезонным заболеванием к осени

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко надеется, что уже к осени COVID-19 станет сезонным заболеванием. Об этом он заявил в интервью каналу RTVI, опубликованном 31 января.



«Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон – октябрь-ноябрь – мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).



Проценко рассчитывает, что COVID-19 смогут контролировать с помощью вакцинации, как сейчас грипп. Благодаря этому маски нужно будет носить только в эпидемический сезон.

