Велел отжиматься и бил. В Петербурге за издевательства над рядовым осудили сержанта

Первая история с превышением полномочий произошла в начале июля. Рядовой несвоевременно впустил в казарму другого сержанта, что не понравилось Гришкевичу. Он приказал «провинившемуся» принять упор лежа и отжиматься под счет, а затем четыре раза ударил его носком ноги в область бедер и в предплечье.

В Петербурге огласили приговор сержанту Роману Гришкевичу, который издевался над рядовым за незначительные проступки. 224-й гарнизонный военный суд оштрафовал мужчину на 70 тысяч рублей, сообщает 31 января объединенная пресс-служба городских судов.

Через несколько дней рядовой вновь попал под горячую руку: из-за невнимательности не закрыл в казарме одно из окон, хотя это ему поручил Гришкевич. Сержант приказал ему нагнуться к оконной раме, схватил его за затылок и трижды ударил головой о стекло.



Вреда здоровью рядовой не получил — зато, как признал суд, сержант причинил пострадавшему побои, физическую боль и моральные страдания, чем существенно нарушил его права и законные интересы на уважение чести и достоинства личности.



Гришкевич полностью признал вину, уточнив, что хотел добиться «надлежащего исполнения обязанностей». Суд учел, что он ранее не был судим, сейчас женат, воспитывает детей — малолетнего и несовершеннолетнего, имеет хорошие отзывы на службе и в быту. Кроме того, после преступления сержант перевел деньги в благотворительный фонд, дважды сдал кровь в качестве донора и даже выступил перед личным составом части с профилактическими беседами. Сам рядовой его простил и претензий не имел.

