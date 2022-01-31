В Купчино стало светлее: Будапештскую улицу осветили 350 светодиодных светильников

Одна из главных улиц Фрунзенского района Петербурга — Будапештская — обзавелась современным освещением. На четырехполосной магистрали протяженностью 6 км вместо устаревших натриевых разместили 350 новых светодиодных светильников. Об этом 31 января сообщили в СПб ГБУ «Ленсвет».
Как уточнили в пресс-службе организации, для комфортного пересечения проезжей части контрастным световым потоком обозначены 29 пешеходных переходов. С более яркими светильниками стали заметнее люди, переходящие дорогу в темное время суток, а также разметка, знаки, указатели. Цветовая температура основного объема светильников максимально приближена к естественному дневному.
В целом на сегодняшний день территорию Фрунзенского района освещают 19 тысяч светильников, в том числе 7 тыс. светодиодных. В 2022 году на его территории «Ленсвет» запланировал проведение реконструкции наружного освещения в квартале 15 Купчино в границах Будапештской улицы, проспекта Славы, Бухарестской улицы, Альпийского переулка, территории у дома № 45 по Альпийскому переулку. Кроме этого планируется завершить модернизацию освещения на улице Турку. Современное освещение получат сквер Воинов-Освободителей, участок парка Героев-Пожарных.