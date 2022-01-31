«Надежный, как швейцарские часы». Нижегородца будут судить за хитрый план угона машин в Петербурге, их увозил эвакуатор

Перед судом в Петербурге предстанет 26-летний уроженец Нижегородской области, которого обвиняют в хищении машин с помощью эвакуатора. Об этом 31 января сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



По версии следствия, схему мужчина провернул летом, используя дубликаты ключей и поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств. Предположительно, он обманул водителей эвакуаторов ООО «Ленавтотехника» и перевез «Мерседес-Бенц» и «Кадиллак GMT 166», припаркованные на Новосмоленской набережной, к месту расположения компании-грузоперевозчика. Потом он якобы при помощи этой организации отправил автомобили в Москву и распорядился ими по собственному усмотрению.

