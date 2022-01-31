Реставраторам открылась любовная тайна крылатых драконов в Царском Селе

Мастера реставрационной компании «Наследие» при работе с фигурами с Драконова моста в Александровском парке обнаружили загадочное послание. О находке рассказали 31 января в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».

Любопытство спровоцировало целое расследование. Оказалось, что аббревиатура в записке расшифровывалась как «действительный член Всесоюзного географического общества Академии наук СССР». Но реставраторы пошли дальше: у преемника организации — в Русском географическом обществе — они нашли учетную карточку с адресом и телефоном Александра Васильевича Кошина. Не сумев дозвониться по телефону и выяснив, что даже улица, где жил влюбленный реставратор, сменила свое название, они направились к его квартире. Дверь открыла племянница.

«Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне. 1988–89. д.ч. ВГОАН СССР А.В. Кошин», — говорилось в тексте записки.

Алена Ермоленко рассказала, что мастера не стало еще в 2013 году, но он и вправду в период реставрации фигур с Драконова моста, поврежденных во время Великой Отечественной войны, испытывал романтические чувства к девушке по имени Ольга.



На этом расследование зашло в тупик. Что сейчас с возлюбленной мастера — неизвестно, поэтому записка пока остается у реставраторов.



Хранивший ее дракон вернется под сень деревьев Александровского сада в конце 2022 года.

