Пассажир решил улететь из Петербурга с гранатой. Его не поняли и сдали полиции

Взрывотехники приехали Пулково, чтобы проверять и обезвреживать содержимое багажа, напоминающее гранату. Фото изъятого у пассажира показывает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщили в ведомстве, пассажир не прошёл досмотр на входе в Пулково в начале девятого часа утра 31 января. Он разместил сумки на ленте, прошёл через рамку и был остановлен — оператор рассмотрел в багаже нечто похожее на гранату.



На место вызвали группу разминирования ОМОН, до её приезда безопасность персонала и охрану места происшествия обеспечивали сотрудники линейного отдела МВД России совместно со службой безопасности аэропорта.

