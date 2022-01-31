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Пассажир решил улететь из Петербурга с гранатой. Его не поняли и сдали полиции

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Взрывотехники приехали Пулково, чтобы проверять и обезвреживать содержимое багажа, напоминающее гранату. Фото изъятого у пассажира показывает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

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Как сообщили в ведомстве, пассажир не прошёл досмотр на входе в Пулково в начале девятого часа утра 31 января. Он разместил сумки на ленте, прошёл через рамку и был остановлен — оператор рассмотрел в багаже нечто похожее на гранату.

На место вызвали группу разминирования ОМОН, до её приезда безопасность персонала и охрану места происшествия обеспечивали сотрудники линейного отдела МВД России совместно со службой безопасности аэропорта.

Специалисты выяснили, что из Петербурга пассажир увозил макет РГД-5. Опасности он не представляет, тем не менее вывезти из города игрушку не дали. Макет изъят и передан транспортным полицейским.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе оператора Пулково, происшествие обошлось без эвакуаций.

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