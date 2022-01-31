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Жителя Белгородской области подозревают в убийстве своей сожительницы и адвоката, а также ее сестры

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Житель города Губкин Белгородской области подозревается в убийстве своей сожительницы, которая одновременно являлась его адвокатом. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 31 января сообщает РИА Новости.

По предварительным данным полиции, мужчина расправился над свой возлюбленной 1970 года рождения, после чего направился в село Аверино Губкинского района, где убил также ее сестру, местную жительницу 1965 года рождения.

«Убитая — адвокат из Губкина, была защитником своего убийцы на предыдущем суде — он ранее судим за покушение на убийство. Она ждала его из колонии, он вышел в 2015 году», — уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент подозреваемый задержан.

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Комментарии (2)

Gudd-Head
Какой сюжет)
265859866
Любят бабы упырей.......
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