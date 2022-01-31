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Каршеринг разнес новый светофор на Васильевском острове

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Видео «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Светофор пал жертвой ДТП с каршерингом в Василеостровском районе Петербурга утром 31 января. Причем, судя по фото, его еще даже не успели включить.

На Малом проспекте В. О., на пешеходном переходе возле спортшколы олимпийского резерва, каршеринговый Renault Kaptur снес светофор посреди дороги. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Причем автомобиль не просто уронил столб — от удара секции светофора буквально разлетелись.

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На кадрах с места ДТП видно, что светофоры на «зебре» еще не работают и частично замотаны пленкой. Не успели их включить, как один уже придется менять.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

***_555
Опять идиоты сузили проезжую часть ради столба посередине.
мухомор
В каршерингах надо законодательно запретить поминутный тариф.
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