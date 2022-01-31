Маленькая петербурженка нуждается в помощи

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Лида Рудых, 3 года. Множественные пороки развития, лисэнцефалия, ДЦП, анофтальм, ЗПМР. Поможет курс реабилитации. Не хватает 163 231 руб. Маленькая Лида Рудых из Санкт-Петербурга совсем ничего не видит и очень плохо слышит. В 3 годика девочка не ходит, с трудом удерживает предметы. Зато она звонко смеётся, уже научилась сидеть и стоять у опоры. Лидочка активно познаёт мир через прикосновения и звуки. И в этом ей помогает большая любящая семья.

Лида — третий ребёнок в семье. Когда старшие дочки подросли, родители решились ещё на одного малыша. Мама специально уехала за город, поближе к природе и лесу, чтобы дышать свежим воздухом, избегать стресса и волнений. Такие условия должны были благоприятно сказаться на ходе беременности.



Но на 28 неделе после обследования родителям сообщили страшную новость — у желанной дочки будут множественные пороки развития. Они были уверены, что здоровый образ жизни, соблюдение рекомендаций врачей и два старших здоровых ребёнка гарантируют, что подобное с ними не случится. Но, к сожалению, от такого никто не застрахован.

Маме предлагали сделать аборт, она отказалась. Лида родилась очень слабой — «крохотный синий комочек». Девочка не дышала сама. Её сразу забрали в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Четыре месяца малышка провела в больнице. За это время ей сделали две серьёзных операции. И даже планировали третью — установить гастростому, потому что есть сама Лида не могла. Но организм девочки и так был сильно ослаблен. Медсёстры научили маму, как кормить дочку через зонд.

Первое время после выписки было самым сложным. Пришлось полностью перестраивать всю свою жизнь. Такое всегда бывает, когда в семье появляется малыш, но случай Лиды особый. Её нужно было кормить каждые 3 часа через зонд и регулярно делать ингаляции. Муж, бабушки, старшие дочки — все помогали Лиде освоиться, заботились о ней с первых дней.



И, окруженная любовью и нежным вниманием, Лида начала удивлять. Сначала врачей, когда их мрачные прогнозы не оправдались — оказалось, что Лида слышит и активно проявляет интерес к окружающему миру. А потом и семью, когда девочка впервые засмеялась своим звонким заразительным смехом.

Лиде очень помогают реабилитации. Она научилась стоять, по-разному реагировать на членов семьи, выражать эмоции. Девочку можно научить ходить и общаться с окружающими. Но без помощи специалистов этого не сделать. Однако в рамках полиса ОМС предоставляется ограниченный комплекс реабилитационных мероприятий и их недостаточно, поэтому приходится обращаться к платным услугам. Прекрасные результаты дают занятия со специалистами одного из петербургских специализированных центров. Только для многодетной семьи стоимость курса слишком велика — 247 100 рублей.

Семья обратилась за помощью в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор. Часть необходимой суммы уже удалось собрать.

«Большая удача, что в Санкт-Петербурге есть такие замечательные специалисты. Лиде не придётся уезжать далеко от дома, чтобы пройти реабилитацию. Но без помощи жителей родного города попасть на занятия в центр она не сможет», — говорят в фонде.

