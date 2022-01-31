Госпиталь в «Ленэкспо» срочно расширяют из-за «омикрона»

Сейчас в Петербурге уже развернуто 8 744 койки, из них 923 — для детей. Свободно порядка 1500 коек — 17%, но, что касается конкретно детских коек, то свободно порядка 25% — 237 коек, сообщил Дмитрий Лисовец 31 января на пресс-конференции в ТАСС.



«За последнюю неделю прирост числа госпитализированных — порядка 40%. Естественно, встает вопрос по разворачиванию дополнительного коечного фонда. С завтрашнего дня будут развернуты 300 коек во временном госпитале «Ленэкспо», и в четверг будут развернуты койки в 20-й больнице», — сообщил Лисовец.

