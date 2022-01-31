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Госпиталь в «Ленэкспо» срочно расширяют из-за «омикрона»

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец анонсировал расширение коечного фонда в Петербурге из-за быстрого роста заболеваемости и госпитализации.

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Сейчас в Петербурге уже развернуто 8 744 койки, из них 923 — для детей. Свободно порядка 1500 коек — 17%, но, что касается конкретно детских коек, то свободно порядка 25% — 237 коек, сообщил Дмитрий Лисовец 31 января на пресс-конференции в ТАСС.

«За последнюю неделю прирост числа госпитализированных — порядка 40%. Естественно, встает вопрос по разворачиванию дополнительного коечного фонда. С завтрашнего дня будут развернуты 300 коек во временном госпитале «Ленэкспо», и в четверг будут развернуты койки в 20-й больнице», — сообщил Лисовец.

Кроме того, с 1 февраля оказывать помощь юным пациентам начнет 22-я детская больница — там будет развернуто 64 койки, подготовлено обращение в Педиатрический университет, чтобы открыть там еще 35 коек, и по необходимости добавить к ним еще 50.

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Комментарии (1)

тов
Да, жижа сама себя не продаст.

Приходится работать, вертеться.

А интернет-агитаторы и раньше только к обеду работать начинали, а сейчас вообще уже несколько дней куда то делись.
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