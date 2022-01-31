От Невы до КАДа. Что и сколько строят в Красногвардейском районе

Фото: Александр Чиженок/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Традиционно застройщики сдают больше всего к концу года. В этом году на один последний месяц пришлось 443,2 тысячи кв. м, и примерно четверть из них — на Красногвардейский район, где завершилось строительство сразу 9 домов на 2916 квартир.

— Лидерство район захватил скорее случайно вследствие массовой застройки на востоке района, — отмечает Ольга Ульянова, директор по маркетингу компании «Полис Групп». — Здесь много земель, которые сегодня рассматриваются девелоперами для застройки. В скором времени эта локация превратиться в более благоустроенный спальник вместо заброшенных промышленно-складских территорий.



Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург», считает, что причиной лидерства в декабре стал проект «Цветной город» от «Группы ЛСР» — самый масштабный в районе транспортной развязки КАД с Пискаревским проспектом, где сейчас в экспозиции находится почти 5 тысяч квартир. Коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Денис Бабаков уточнил, что 5 тысяч квартир продается суммарно в жилых комплексах, которые строит компания в Красногвардейском районе: масштабных проектах «Ручьи» и «Цветной город», а также «Цветной город DUOPARK»

Земли недалеко от транспортной развязки КАД с Пискаревским проспектом — одна из точек роста в этой локации, отмечает Дмитрий Ефремов, вторая — территория около набережной Невы, где девелоперы планируют построить 7 видовых комплексов бизнес- и комфорт-класса.

Руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева отмечает, что на локацию «Ручьи» приходится основной объем жилья, возводимого в Красногвардейском районе — 68%, а вообще строительство ведется в 4 основных локациях: «Ржевка-Пороховые», «Ручьи», «Свердловская — Малоохтинская набережная» и «Энергетиков — Шаумяна».



Что строится

По данным на 1 января 2022 года купить квартиру в Красногвардейском районе можно в 12 жилых комплексах, из них 8 относятся к классу «масс-маркет» и 4 — к бизнес-классу. «Объем предложения на конец 2021 года оценивался в 248 тыс. кв. м — 9% от объема предложения по СПб и 6% от объема предложения по Санкт-Петербургской агломерации», — рассказала Ольга Трошева.

«Красногвардейский район крайне неоднороден по качественному составу жилья, — отмечает Ольга Ульянова. — В районе КАД, Ржевки возводятся проекты комплексного освоения территории в сегменте эконом, нижний комфорт, которые и составляют основной объем ввода жилья. В районе Охты уже возводятся проекты более высокого сегмента — бизнес-класс, высокий уровень комфорта». В целом же, В целом статус новостроек соответствует и общей застройке в локации — у реки Охта, где есть виды на воду, и раньше жилье было более востребованным и престижным, чем на более отдаленных территориях района.

За 2021 год в Красногвардейском районе в продажу вышло 16 новых объектов, в том числе 5 полностью новых проектов и 11 очередей в уже существующих ЖК, общей площадью 457,8 тыс. кв. м, что составляет 9,3% от всего объема выведенного жилья в агломерации, рассказала Ольга Трошева.



Чем ближе к Неве и Охте, тем выше цена — в среднем, она здесь составляет 270–300 тыс. рублей за кв. метр. У КАДа стоимость квартир, конечно, ниже — 150–160 тыс. рублей за кв. метр, отмечает Ольга Ульянова. По словам Дениса Бабакова, предложение начинается от 3,2 млн рублей за квартиру.

По статистике КЦ «Петербургская недвижимость» цены в Красногвардейском районе немного ниже, чем в среднем по городу. При этом если в классе бизнес отличие совсем незначительное — 0,2%, то в масс-маркете — почти на 10%. Именно в этом районе квартиры бизнес-класса подорожали за 2021 год на 51,9%, в масс-маркете рост был немного меньше — 32,2%.

Неоднородный район

Инфраструктура в районе распределена неравномерно, как транспортная, так и социальная. По словам Ольги Трошевой, близость к двум станциям метро «Ладожская» и «Новочеркасская», а также к центру города — большой плюс для домов у Свердловской и Малоохтинской набережной, а также на проспектах Энергетиков и Шаумяна. Тут же — благоустроенная набережная и несколько крупных торгово-развлекательных центров — «Охта Молл» и «Заневский каскад».



Эта часть Красногвардейского района не входила в число популярных для застройки в 2000-х годах, поэтому острого дефицита социальных объектов нет, отмечает Ольга Ульянова, а в рамках строящихся проектов застройщики возводят школы и детские сады. Например, в «Цветном городе» недавно достроили большую современную школу на 1375 мест, рассказал Денис Бабаков, работает детский сад на 190 мест, в обоих учреждениях есть бассейны и все необходимое для всестороннего развития детей. Всего же в «Цветном городе» и «Ручьях» планируется построить 9 детских садов, 6 школ и одну поликлинику, а также сеть велодорожек между жилыми комплексами.

Дмитрий Ефремов также отмечает, что на территории района располагается немалое количество парков и скверов — среди наиболее популярных можно выделить парк Малиновка, Ржевский лесопарк, Полюстровский парк и Парк Терешковой. Кроме того, в районе обширно представлена промышленность — тут расположено более 50 крупнейших заводов и фабрик, например, «Сантех», «Электропульт», «Химволокно», «Полюстрово».



Что касается транспортной инфраструктуры, то в отдаленных частях района она больше развита для автомобилистов, чем для пользователей общественного транспорта, считает Ольга Ульянова: «Здесь удобный выезд на КАД, можно по широким автомагистралям быстро за 15–17 минут доехать до центра города, а вот станции метрополитена на востоке районе нет, ближайшие — Ладожская и площадь Ленина, но чтобы до них доехать, нужно потратить 20–25 минут».

Перспективные территории

Дальнейшее развитие района, скорее всего, будет также идти за счет редевелопмента. Среди перспективных территорий Ольга Трошева называет бывший завода «Пластполимер», принадлежащую УК «Теорема», где можно построить около 350 тыс. кв. м жилья и бывший завод «Краснознаменец» с возможной площадью застройки около 250 тыс. кв. м жилья.

В 2019 году территория предприятия НПО «Буревестник» на Малоохтинском проспекте была куплена на торгах компанией «Галактика», вспоминает Дмитрий Ефремов, называя перспективными также освоение территорий Ржевки, Колтушского шоссе, участки по Руставели, относящиеся также к Красногвардейскому району.



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»

