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Священников на Кипре отстраняют от службы из-за отказа вакцинироваться от ковида

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Архиепископ Кипрской православной церкви Хризостом II заявил о временном отстранении от церковной службы 12 священников, поскольку они не прислушались к его призыву вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщает 31 января «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, по словам Хризостома, эти священники убеждали прихожан не вакцинироваться, и многим это удалось. Он назвал их поведение «неслыханным» и пригрозил продлением отстранения или лишением сана.

Священный Синод ранее выступал за вакцинацию. Делать прививки неоднократно призывал и сам архиепископ Хризостом.

За весь период пандемии на Кипре было зафиксировано более 253 тыс. случаев заражения коронавирусом и 731 смерть от последствий инфицирования.

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Комментарии (6)

А13579
На Бога надейся…
SNOW
Не верит поп в божий промысел. Обуреваемый гордыней решил что человек может противиться божьей каре, ниспосланной свыше за грехи наши.
263784231
Двенадцать - хорошее число; сразу видно, что архиепископ хорошо понимает, в чём именно состоит его главная задача...
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