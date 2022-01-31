Священников на Кипре отстраняют от службы из-за отказа вакцинироваться от ковида

Архиепископ Кипрской православной церкви Хризостом II заявил о временном отстранении от церковной службы 12 священников, поскольку они не прислушались к его призыву вакцинироваться от коронавируса.



Как сообщает 31 января «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, по словам Хризостома, эти священники убеждали прихожан не вакцинироваться, и многим это удалось. Он назвал их поведение «неслыханным» и пригрозил продлением отстранения или лишением сана.



Священный Синод ранее выступал за вакцинацию. Делать прививки неоднократно призывал и сам архиепископ Хризостом.

