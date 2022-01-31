Молочная продукция в России может подорожать

Производители молока в России предупредили о подорожании своей продукции.
«Молочная продукция очень чувствительна к уровню цен, но индексация необходима для сохранения прибыльности», — сообщает 31 января «Коммерсантъ».
Один из крупнейших игроков рынка — компания Danone — подтвердила удорожание ассортимента на
Компания Valio также указывают на подорожание себестоимости, что приведет к «вынужденной мере» — изменению ценников.
Минсельхоз при этом, по данным издания, не видит причин для резкого подорожания молочной продукции, хотя и признает возможность «случаев пересмотра цен на отдельные позиции».