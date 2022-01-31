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Молочная продукция в России может подорожать

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Производители молока в России предупредили о подорожании своей продукции.

«Молочная продукция очень чувствительна к уровню цен, но индексация необходима для сохранения прибыльности», — сообщает 31 января «Коммерсантъ».

Один из крупнейших игроков рынка — компания Danone — подтвердила удорожание ассортимента на 10 %. Владелец брендов «Простоквашино» и «Активиа» указывает, что выросла себестоимость, подорожала упаковка и логистика.

Компания Valio также указывают на подорожание себестоимости, что приведет к «вынужденной мере» — изменению ценников.

Минсельхоз при этом, по данным издания, не видит причин для резкого подорожания молочной продукции, хотя и признает возможность «случаев пересмотра цен на отдельные позиции».

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Комментарии (28)

А13579
Автор понимает значение слова «может»?
267086865
Ха))) Может подорожать...как будто-то она сейчас не дорожает.
260569221
Да сколько можно то???
Молоко подорожало на 15 рублей с начала года….
Вы че???
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